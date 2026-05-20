Es geht kräftig bergauf mit den möglichen Tech-Giganten der kommenden Jahre. Im Index Next20 finden sich trendstarke Nasdaq-Titel. Damit der Index stets die besten TSI-Aktien enthält, wird er regelmäßig überprüft. Die fünf schwächsten Aktien werden eliminiert. Im Gegenzug wird der Index mit trendstarken Aktien wieder aufgefüllt. Das Wichtigste in Kürze: • Der Next20 Index profitiert stark vom KI-Boom und von hohen Gewichtungen der Speicherwerte Sandisk und Western Digital.• Auch Unternehmen wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär