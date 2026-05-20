Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 20.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.05.2026 08:09 Uhr
314 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei Samsung Electronics stehen die Zeichen auf Streik. Das Management des weltgrößten Speicherchipherstellers und die Gewerkschaftsvertreter sind damit gescheitert, in letzter Minute eine Einigung beim Thema Bonuszahlungen zu erreichen. Die Gewerkschaftsvertreter kündigten an, den vom 21. Mai bis 7. Juni geplanten Streik durchzuführen. Ob die gewerkschaftlich organisierten Samsung-Mitarbeiter wie geplant ab Donnerstag streiken werden und wie groß die Auswirkungen des Arbeitskampfes sein werden, bleibt unklar. Denn die südkoreanische Regierung hatte zuvor gewarnt, sie könne Befugnisse in Kraft setzen, um den Streik für einen Monat einzuschränken und eine Einigung zu erzwingen, falls die Verhandlungen scheitern. Ein Gericht in Südkorea hatte Anfang dieser Woche dem Antrag des Unternehmens auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik teilweise stattgegeben und damit Bedenken hinsichtlich einer Unterbrechung der Chip-Produktion von Samsung und der globalen Halbleiter-Lieferketten gelindert. Das Gericht ordnete an, dass die Gewerkschaft den normalen Betrieb in bestimmten wichtigen Produktionsstätten auch während eines Arbeitskampfes aufrechterhalten müsse, so Samsung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Bilfinger SE, HV

10:00 DE/Brenntag SE, HV

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

11:00 DE/1&1 AG, HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Deutsche Wohnen     0,04 EUR 
Ibu-Tec Advanced Mat.  0,12 EUR 
Jungheinrich       0,29 EUR 
Ottobock         0,97 EUR 
PNE           0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- DE 
  08:00 Erzeugerpreise April 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,5% gg Vj 
     zuvor:  +2,5% gg Vm/-0,2% gg Vj 
- GB 
  08:00 Verbraucherpreise April 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+3,3% gg Vj 
 
  08:00 Erzeugerpreise Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,9% gg Vj 
- EU 
  11:00 Verbraucherpreise April 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:      +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:      +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
- US 
  16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.286,00  -0,8 
E-Mini-Future S&P-500   7.364,50  -0,2 
E-Mini-Future Nasdaq-100 28.883,50  -0,1 
Topix (Tokio)       3.779,51  -1,9 
Hang-Seng (Hongk.)    25.655,44  -0,6 
Shanghai-Comp.       4.150,98  -0,5 
 
Vortag: 
INDEX        zuletzt +/- % 
DAX        24.400,65  +0,4 
DAX-Future    24.377,00  +0,3 
XDAX       24.332,18  -0,3 
MDAX       31.331,71  -0,3 
TecDAX       3.901,04  +1,0 
SDAX       18.254,13  -1,0 
Euro-Stoxx-50   5.851,16  +0,0 
Stoxx-50      5.083,85  +0,3 
Dow-Jones     49.363,88  -0,7 
S&P-500      7.353,61  -0,7 
Nasdaq Composite 25.870,71  -0,8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden am Mittwoch zum Handelsstart mit Abschlägen erwartet. Der DAX befände sich weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung oberhalb der 24.000er-Marke und auch über der 200-Tagelinie, heißt es. Mit den roten Vorzeichen folgen die europäischen Indizes den Vorgaben der Wall Street und Asiens. Als belastende Themen werden unverändert die Inflation auf Grund der steigenden Energiepreise sowie das Zinsniveau genannt. Derweil steht nun der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. Diese Einigung werde sicherlich kein Kursfeuerwerk auslösen. Umgekehrt hätten neue Zölle aber für eine Verkaufswelle sorgen können, heißt es. Als extrem wichtig für den Technologiesektor, aber auch für den Gesamtmarkt, gilt die Geschäftsentwicklung von Nvidia, die nach Handelsschluss in den USA ihre Geschäftszahlen vorlegt. Spannend könnte es auf der HV der Commerzbank werden.

Rückblick: Behauptet - Erneut gestiegene Marktzinsen und eine negative Eröffnung der US-Börsen haben die Aktienmärkte gebremst. Am Nachmittag gaben sie ihre zuvor gesehenen Gewinne zum großen Teil wieder ab. Am Morgen wurde zunächst positiv gewertet, dass US-Präsident Trump einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hatte. Gesucht waren Software-Aktien, die in den vergangenen Wochen verkauft worden waren, weil Anleger befürchteten, das Geschäftsmodell "Software-as-a-Service" könnte durch KI zerstört werden. So ging das DAX-Schwergewicht SAP 6 Prozent höher aus dem Handel, Capgemini gewannen 4,3 Prozent und Nemetschek 10 Prozent. "Hardware"-Aktien wie Infineon und ASML verloren dagegen 2,6 und 1,2 Prozent, Siemens Energy ermäßigten sich um 1,3 Prozent. Atoss Software verteuerten sich um fast 14 Prozent, auch gestützt durch einen positiven Analystenkommentar von Nuways. Standard Chartered (-2,1%) strebt mittelfristig höhere Renditen an und will Stellen in den Unternehmensfunktionen abbauen, während zugleich der Einsatz von KI ausgeweitet wird.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Ottobock stürzten 11 Prozent ab. Belastend wirkte ein Bericht des Leerverkäufers und Finanzinvestors Grizzly. In diesem wurde dem Prothesenhersteller eine "aggressive Bilanzierungsmetrik" vorgeworfen. Trotz eines zurückhaltenden Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr ging es für Hornbach 1,8 Prozent nach oben. Positiv kam der Gewinn von Marktanteilen an. Uniper machten einen Satz von fast 12 Prozent nach oben in Reaktion auf die Nachricht, dass sich der Bund aus dem Versorger weitgehend zurückziehen will.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt ruhigen Handel haben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne aus dem Xetra-Handel wieder abgegeben. Die US-Börsen hatten leichter geschlossen. Renk wurden bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent niedriger getaxt, dies allerdings bei unauffälligen Umsätzen, wie ein Händler sagte. Einem Medienbericht zufolge platzierte Anteilseigner KNDS ein Paket von 5,8 Millionen Renk-Aktien. Springer Nature verloren 7 Prozent. Hintergrund sei die Platzierung eines Aktienpakets durch BC Partners gewesen. Ströer erholten sich um 1,3 Prozent, nachdem sie auf Xetra um rund 11 Prozent eingebrochen waren. Einem Bericht zufolge ist Blackstone nicht mehr an einem Kauf des Außenwerbungsspezialisten interessiert.

USA - AKTIEN

Leichter - Erneut gestiegene Anleiherenditen nährten Zinserhöhungssorgen. Zudem zogen sich Anleger vor der für Mittwoch angekündigten Veröffentlichung der Nvidia-Geschäftszahlen aus Sektoraktien zurück. Ebenfalls am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht; auch dies ein Grund für viele Anleger, vorsichtig zu agieren. Dass US-Präsident Trump einen geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hatte, stützte nicht. Die Nvidia-Aktie sank um 0,8 Prozent. Home Depot stiegen um 0,9 Prozent nach Vorlage von Erstquartalszahlen. Der Baumarktbetreiber verbuchte Gewinne über Marktschätzungen. ServiceNow verloren im Zuge von Gewinnmitnahmen 1,6 Prozent. Agilysys sprangen um 12,4 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Software für das Gastgewerbe im vierten Geschäftsquartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen hatte. Es war das 17. Quartal in Folge mit Rekordumsätzen. Nach Auflage einer Wandelanleihe büßten Akamai Technologies 6,2 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN 

US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,11 +0,02    4,14      4,05 
5 Jahre           4,32 +0,04    4,35      4,24 
10 Jahre          4,66 +0,04    4,69      4,59

Inflationsängste und die Erwartung steigender Zinsen trieben die Renditen weiter nach oben.

DEVISENMARKT 

DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr 
EUR/USD     1,1597  -0,1  -0,0007     1,1604     1,1594 
EUR/JPY     184,41  -0,1  -0,1800    184,5900    184,4700 
EUR/CHF     0,9158  +0,0  0,0002     0,9156     0,9161 
EUR/GBP     0,8657  -0,1  -0,0005     0,8662     0,8657 
USD/JPY     158,98  -0,0  -0,0600    159,0400    159,1000 
GBP/USD     1,339  -0,0  -0,0003     1,3393     1,3390 
USD/CNY     6,811  -0,1  -0,0034     6,8144     6,8158 
USD/CNH     6,8142  -0,0  -0,0016     6,8158     6,8190 
AUS/USD     0,7099  -0,1  -0,0010     0,7109     0,7084 
Bitcoin/USD 76.683,03  -0,4  -296,51    76.979,54   76.592,27

Die Erwartung von Zinserhöhungen stützte den Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.