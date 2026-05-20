Die LPKF-Laser-Aktie ist gestern um rund -11% gefallen und geriet damit nach der vorherigen Rallye erneut deutlich unter Druck. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen nehmen die Gewinnmitnahmen aktuell spürbar zu, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Besonders die hohe Dynamik des Rücksetzers sorgt derzeit für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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