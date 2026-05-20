Im Internet der Zukunft sind nicht mehr Menschen, sondern Maschinen die wichtigsten Nutzer. Das verändert grundlegend, wie das Netz funktioniert und wie wir es verwenden. Für Unternehmen hat das weitreichende Folgen. Die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe des t3n Magazins. Shoppen per KI-Agent, Surfen per KI-Browser und Suchen per KI-Assistent: Was bis vor Kurzem unmöglich war, wird zunehmend zum Alltag. Für sich genommen sind das kleine Veränderungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n