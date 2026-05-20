Usercentrics, ein führender Anbieter von Datenschutztechnologien, beruft Pawan Hegde zum Chief Operating Officer und befördert Elena Ignatova zum Chief Product and Technology Officer (CPTO). Beide Personalentscheidungen beschleunigen die US-Expansion des Unternehmens und markieren eine neue Wachstumsphase, in der Usercentrics seine Plattform gezielt auf das KI-Zeitalter ausrichtet.

In mehr als zwanzig US-Bundesstaaten sind inzwischen umfassende Datenschutzgesetze in Kraft, Durchsetzungsmaßnahmen nehmen zu, und die großen Ad-Tech-Plattformen verschärfen ihre eigenen Consent-Standards auf eine Weise, die sich unmittelbar auf die Geschäftstätigkeit von Unternehmen auswirkt. Gleichzeitig entstehen durch KI Datenrisiken, für die bestehende Infrastrukturen schlicht nicht gemacht sind. Usercentrics entwickelt die Consent- und Compliance-Infrastruktur, die beiden Herausforderungen gerecht wird: dem regulatorischen Druck, der heute verändert, wie Unternehmen Daten erheben und aktivieren, und dem Wandel durch agentische KI, die grundlegend verändert, wie Unternehmen künftig mit Daten arbeiten.

"Jedes Unternehmen, das KI einsetzt, verarbeitet Daten über Systeme, die niemand wirklich kontrolliert. Bei der Entwicklung von Chatbots beispielsweise hatte niemand das Thema Einwilligung im Kopf sie nutzen einfach alles. Die Lücke besteht nicht nur darin, dass Regeln nicht durchgesetzt werden sondern darin, dass die richtige Einwilligung gar nicht erst eingeholt wird und die Compliance-Ebene schlicht noch nicht existiert. Genau die bauen wir." Donna Dror, CEO, Usercentrics

Hegde wird als COO von New York aus tätig sein. Er verbindet operative Führungserfahrung mit fundiertem Finanzwissen und hands-on KI-Expertise. Zuletzt verantwortete er als COO von Fluree, einem Anbieter für generative und agentische KI-Lösungen, den operativen Bereich des Unternehmens. Davor gründete er ZettaLabs mit und führte das Unternehmen innerhalb von drei Jahren bis zum Exit. In knapp elf Jahren bei Thomson Reuters verantwortete er eine P&L im dreistelligen Millionenbereich und M&A-Transaktionen über 2 Milliarden US-Dollar. Bei Usercentrics leitet er künftig Business Intelligence, Corporate Development, Operations und Finance.

"Usercentrics steht an einem Wendepunkt die Nachfrage ist da, das Produkt hat sich bewährt, und das Potenzial im US-Markt ist enorm. Ich bin hier, weil ich davon überzeugt bin, dass Compliance-Infrastruktur zu einem festen Bestandteil unternehmerischen Handelns wird und ich das mitgestalten will." Pawan Hegde, COO, Usercentrics

Ignatova bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in Engineering- und Produktführung in die CPTO-Rolle ein. Zuletzt verantwortete sie als CTO von Taxdoo die Bereiche Engineering, Product, Design und Research. Davor prägte sie in leitenden Engineering-Positionen bei Collibra, einem Unternehmen für Datenintelligenz, den technischen Aufbau mit. Product und Engineering stehen bei Usercentrics so künftig unter einer gemeinsamen Führung mit dem Ziel, schnellere Entwicklungszyklen und eine klare Gesamtverantwortung für die Produkt- und Technologie-Roadmap zu schaffen.

"Hier bietet sich die Möglichkeit, etwas wirklich Bedeutsames zu schaffen Infrastruktur, die nicht nur regelt, wie KI auf Daten zugreift, sondern Unternehmen das Vertrauen gibt, KI noch ambitionierter einzusetzen. Denn die Unternehmen, die im KI-Zeitalter führen werden, werden diejenigen sein, die Agenten kontrolliert, nachvollziehbar und skalierbar in ihre Prozesse integrieren. Die Zusammenführung von Product und Engineering ist unser Hebel, um genau das für unsere Kunden zu beschleunigen." Elena Ignatova, CPTO, Usercentrics

Wie das konkret aussieht, zeigt sich bereits: Mit MCP Manager hat Usercentrics kürzlich ein KI-Governance-Unternehmen übernommen, dessen Lösung ab sofort verfügbar ist. Auf Basis des Model Context Protocol-Standards ermöglicht MCP Manager KI-Agenten einen strukturierten, kontrollierten Zugriff auf Unternehmenssysteme, Daten und Funktionalitäten die Verbindungsebene, die agentische KI im Unternehmenseinsatz erst möglich macht.

Über Usercentrics

Usercentrics ist ein führender Anbieter von Datenschutztechnologien, der Unternehmen dabei unterstützt, eingewilligte Daten sicher zu erheben, zu verwalten und zu aktivieren. Über 2,4 Millionen Websites und Apps in 195 Ländern vertrauen auf Usercentrics das Unternehmen verarbeitet monatlich mehr als 8,8 Milliarden Nutzereinwilligungen. Über seine Plattform bestehend aus Consent Management, Server-Side Tagging und KI-Daten-Governance bietet Usercentrics Unternehmen die Compliance-Infrastruktur, um verantwortungsvoll zu wachsen und in einer KI-geprägten Welt erfolgreich zu agieren. Mehr erfahren unter usercentrics.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260519234162/de/

Contacts:

Pressekontakt pr@usercentrics.com