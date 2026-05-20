Bittensor Prognose unter Druck: Team-Ausstieg löst 10-Prozent-Absturz aus, während ETF-Hoffnung bleibt

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Ein großer Ökosystem-Partner hat sich von Bittensor getrennt und dabei 37.000 TAO-Token im Wert von rund 10 Millionen Dollar verkauft. Der Kurs reagierte mit einem Rückgang von fast 10 Prozent innerhalb eines Tages und testet nun die Unterstützung bei 265 bis 275 Dollar. Die Bittensor Prognose für 2026 steht damit an einem entscheidenden Punkt, denn die Frage lautet, ob die fundamentalen Stärken den kurzfristigen Vertrauensverlust auffangen können. Gleichzeitig laufen Anträge für einen Spot-TAO-ETF, und ein neues Emissionsmodell soll Belohnungen auf die leistungsstärksten Subnetze konzentrieren.

Bittensor Prognose: Covenant-AI-Ausstieg und Emissionsreform prägen das Bild im Mai 2026

Die Bittensor Prognose erhielt am 16. Mai einen Dämpfer, als Berichte bestätigten, dass Covenant AI das Ökosystem verlassen hat. Das Team verkaufte 37.000 TAO-Token im Wert von rund 10 Millionen Dollar und zog sein Subnetz Templar SN3 bereits am 10. April zurück, wie CoinMarketCap berichtete. Der Ausstieg löste Gewinnmitnahmen aus und drückte TAO in die Unterstützungszone zwischen 265 und 275 Dollar. TAO notiert aktuell bei rund 272 Dollar, das sind etwa 64 Prozent unter dem Allzeithoch von 760 Dollar aus dem April 2024.

Auf der fundamentalen Seite zeigt das Netzwerk jedoch Stärke. Am 13. Mai trat eine Emissionsreform in Kraft, die TAO-Belohnungen auf die leistungsstärksten Subnetze konzentriert und die Kapitaleffizienz verbessern soll. Mit dem Robin-Upgrade wurden 128 neue Subnetz-Plätze eröffnet, was die Gesamtkapazität auf 256 verdoppelt hat. Grayscale hält weiterhin einen TAO Trust für akkreditierte Investoren offen, und Anträge für einen Spot-TAO-ETF liegen bei den Behörden, wie Changelly berichtet. Rund 70 Prozent des umlaufenden Angebots sind in Staking gebunden, was das frei handelbare Angebot deutlich verknappt.

Die Bittensor Prognose von Changelly sieht für 2026 ein Minimum bei 388 Dollar und ein Maximum bei 472 Dollar. CoinCodex ist pessimistischer und prognostiziert einen Jahresendkurs von rund 252 Dollar. Cryptonews sieht eine Unterstützung zwischen 540 und 550 Dollar mit einem Durchschnitt von 610 Dollar.

Das Halving im Dezember 2025 hat die täglichen Emissionen von 7.200 auf 3.600 TAO halbiert, was mittelfristig den Verkaufsdruck verringern sollte. Für eine vollständige Erholung zum Allzeithoch bei 760 Dollar müsste TAO von hier aus rund 180 Prozent zulegen. Wer Einstiege mit anderem Profil sucht, findet im Presale-Segment einen Ansatz, der nicht von der Erholung eines Large-Cap-Tokens abhängt.

Pepeto: Das Handelszentrum mit Brücke und Risikobewertung vor dem erwarteten Binance-Listing

Während die Bittensor Prognose von der Erholung eines Large-Cap-Tokens abhängt, hat Pepeto die frühe Finanzierungsphase bereits hinter sich gelassen und zieht weiter Kapital an. Das Handelszentrum bietet Werkzeuge, die das Verlustrisiko beim kettenübergreifenden Handel verringern sollen.

Das Handelszentrum bietet eine Cross-Chain-Brücke und einen Token-Risikoscorer, die Verluste verhindern, wenn jemand über mehrere Chains handelt oder Token ohne Prüfung kauft. Die Brücke transferiert Token über mehrere Blockchains, und der Risikoscorer warnt vor riskanten Token.

Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass der Presale über 10 Millionen Dollar an Kapital gesichert hat. Mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token hat das Projekt ein vollständiges SolidProof-Audit bestanden, das den gesamten Smart Contract und die dahinterliegende Codebasis noch vor dem öffentlichen Presale-Start auf Sicherheitslücken überprüft hat. Der Token wird während des Presales zu einem Preis von 0,0000001871 Dollar gehandelt, ein Niveau, das nur besteht, solange das Fenster offen bleibt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team.

Wie die Bittensor Prognose zeigt, müsste TAO die 760-Dollar-Marke zurückerobern, um das Niveau von 2024 zu erreichen, und dieser Weg hängt davon ab, ob die KI-Erzählung einen gesamten Makrozyklus überdauert. Die Wallets, die in Pepeto einsteigen, positionieren sich anders, weil ein erwartetes Binance-Listing einen Presale-Einstieg in offene Marktexposition umwandelt. Die Brücke und der Risikoscorer geben Inhabern zwei funktionierende Werkzeuge, die weit über den Listing-Tag hinaus Wert liefern. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem die Umwandlung vom Presale-Inhaber zum gelisteten Token-Inhaber beginnt.

Fazit zur Bittensor Prognose und zum Presale-Zeitfenster

Die Bittensor Prognose trägt mit ETF-Anträgen und Emissionsreform echtes Gewicht, auch wenn der Covenant-AI-Ausstieg kurzfristig Unsicherheit bringt. Der Presale, der in jeder Phase schneller füllt, zeigt, dass die Überzeugung real ist. Large Caps wie TAO zielen auf ein Vielfaches über Monate, während ein Presale auf das abzielt, was ein einziger Listing-Tag liefern kann. Die Geschwindigkeit des Kapitalzuflusses in Pepeto ist das deutlichste Signal, dass diese Wallets etwas sehen, was der Rest des Marktes nach dem Listing erkennen wird. Der Einstieg über den Presale ist jetzt möglich, und sobald das Listing startet, schließt sich dieses Fenster endgültig.

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