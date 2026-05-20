Paris (ots) -EVA arbeitet mit den schrägen Rabbids zusammen und präsentiert Rabbids: Color Chaos: ein Virtual-Reality-Spiel, bei dem man sich viel bewegt, lacht und in einer 500 m² großen Arena nach Herzenslust Farbe verspritzt. Das Erlebnis richtet sich an Familien, Freundesgruppen und alle, die gemeinsam Virtual Reality ausprobieren möchten, unabhängig von ihrer Gaming-Erfahrung.Hier den Trailer ansehen (https://www.youtube.com/watch?v=hZ6SionTXOA)Ab dem 20. Mai ist Rabbids: Color Chaos in den EVA-Arenen in Deutschland und weltweit verfügbar. Familien, Freunde und Kollegen erleben gemeinsam ein Abenteuer der besonderen Art: Mit VR-Headset tauchen die Spieler in die verrückte und farbenfrohe Welt der Rabbids ein, einer Videospielmarke, die seit fast 20 Jahren Kinder und Eltern begeistert.EINZIGARTIGES ERLEBNIS FÜR GROß UND KLEINDas Prinzip von Color Chaos ist einfach: Zwei Teams treten auf einem riesigen 500 m² großen Spielfeld gegeneinander an. Jeder Spieler erhält ein virtuelles Farbwerkzeug. Ziel ist es, innerhalb der Spielzeit möglichst viel Fläche in der eigenen Teamfarbe einzufärben. Das Team mit dem größten eingefärbten Gebiet gewinnt.Doch Color Chaos ist kein gewöhnliches Spiel: Sobald man in die bunte virtuelle Welt eintaucht, bleibt niemand still stehen. Die Spieler weichen aus, liefern sich direkte Duelle, rufen, lachen und sind ständig in Bewegung.Verschiedene Farbwerkzeuge mit unterschiedlichen Effekten sowie vielfältige Umgebungen und Spielmodi sorgen für Abwechslung. Die Inhalte werden regelmäßig erweitert, damit das Erlebnis immer wieder neu entdeckt werden kann. Color Chaos ist ein lebendiges Spiel, das sich ständig weiterentwickelt.WER KANN RABBIDS: COLOR CHAOS SPIELEN?- Kinder ab 10 Jahren: intuitiv, spaßig und herrlich verrückt- Eltern: ein gemeinsames Erlebnis mit den Kindern, bei dem wirklich zusammen gespielt wird- Großeltern: keine Gaming-Erfahrung nötig - bewegen und zielen reicht aus- Freundesgruppen: ideal für Geburtstage, Junggesellenabschiede oder einfach einen Samstagnachmittag- Unternehmen: ein Team-Building-Erlebnis, bei dem Zusammenarbeit und Strategie entscheidend sind"Wir wollten ein Spiel entwickeln, bei dem sich niemand ausgeschlossen fühlt. Egal, ob man sein ganzes Leben lang Videospiele gespielt hat oder noch nie - bei Color Chaos erleben alle denselben Spaß. Virtual Reality wird zu einem gemeinsamen Spielplatz, und die Rabbids erledigen den Rest. Mit der Immersion, die EVA-Erlebnisse auszeichnet, haben wir dieses neue Spiel zur perfekten Aktivität für einen unvergesslichen Familienmoment gemacht." - Jean Mariotte, CEO von EVA"Seit zwanzig Jahren begeistern die Rabbids Kinder und Erwachsene auf allen Plattformen: in Spielen, Zeichentrickserien, Comics und Freizeitattraktionen. Mit EVA werden sie nun mitten unter den Spielern lebendig - in einer Arena, in der man sich gemeinsam bewegt, spielt und Spaß hat. Das fröhliche Chaos, die kollektive Energie und die gewisse Portion Verrücktheit: Genau das macht die DNA der Rabbids aus - und genau das hat EVA mit Color Chaos eingefangen." - Deborah Papiernik, SVP New Business & Strategic Alliances, UbisoftDIE RABBIDS: EINE IKONE DER FAMILIENUNTERHALTUNGDie Rabbids wurden 2006 von Ubisoft erschaffen und entwickelten sich innerhalb weniger Jahre zu einer der bekanntesten Marken im Familien-Entertainment: Über 25 Millionen verkaufte Spiele, eine in mehr als 50 Ländern erfolgreiche Zeichentrickserie, Comics, Attraktionen im Futuroscope, eine Präsenz im Musée Grévin sowie Augmented-Reality-Erlebnisse in den Gärten des Schlosses Versailles. Ihr schräger Humor und ihre unkontrollierbare Energie machen die Rabbids zu perfekten Begleitern für ein VR-Abenteuer, bei dem alles passieren kann.EVA: WAS IST DAS?EVA ist das weltweit größte Netzwerk für Virtual-Reality-Arenen. Das Unternehmen wurde 2018 in Frankreich gegründet und betreibt heute mehr als 70 Standorte in 11 Ländern. Jede Arena umfasst 500 m² und ermöglicht mehreren Spielern gleichzeitig, sich frei in einer vollständig virtuellen Welt zu bewegen, mit VR-Headset und ohne Bewegungseinschränkungen.Der entscheidende Unterschied zu anderen Freizeitaktivitäten: die echte Bewegung. Die Spieler laufen tatsächlich durch die Arena, weichen aus und interagieren mit ihren Teamkollegen im selben physischen Raum. Dadurch verbindet EVA Videospiel und körperliche Aktivität zu einem Erlebnis, das unabhängig von der eigenen Gaming-Erfahrung unvergesslich bleibt.WEITERE INFOS- Verfügbar ab dem 20. Mai 2026 in allen teilnehmenden EVA-Arenen*- Ab 10 Jahren- Online-Buchung unter eva.gg- Mehr als 70 Standorte in Deutschland und weltweit*Bitte informieren Sie sich direkt bei Ihrer lokalen Arena.Pressekontakt:Chris Flatochris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: Esports Virtual Arenas (EVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182453/6278199