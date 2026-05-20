DJ Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im März

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im März auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 1,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 1,7 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 8,4 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Sonstigen Fahrzeugbau mit einem Anstieg von 1,5 Prozent. Auch der Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen wirkte mit einem Plus von 3,8 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 1,3 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 5,0 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter erhöhte sich der Bestand um 2,0 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im März im Vergleich zum Vormonat auf 8,8 (8,6) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern erhöhte sich die Reichweite auf 12,2 (12,0) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg die Reichweite auf 4,6 (4,5) Monate, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern auf 4,0 (3,8) Monate kletterte.

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May 20, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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