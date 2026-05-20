IIOR-Bericht: Ausgelagerte Versicherungsvermögen auf Rekordniveau, Private Assets nahe 1 Billion US-Dollar, Europa als globaler Wachstumstreiber

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) hat heute den 2026 Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR) veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit DCS Financial Consulting erstellt wurde. Der Bericht umfasst ein verwaltetes Versicherungsvermögen von 5,5 Billionen US-Dollar (AUM) an ausgelagerten Kapitalanlagen, verteilt auf 96 Vermögensverwalter eine Steigerung von 23 gegenüber dem Vorjahr und von 65 seit 2021 ergänzt um 1,8 Billionen US-Dollar an beratenen Vermögen bei 12 Anlageberatungsgesellschaften. Die Ergebnisse zeigen einen Outsourcing-Markt, der größer, internationaler aufgestellt und spürbar komplexer geworden ist.

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Der IIOR 2026 zeigt die wesentlichen Trends auf, die das Kapitalanlagemanagement der Versicherer grundlegend verändern:

Private Markets erreichen eine neue Dimension. Die extern verwalteten privaten Versicherungsvermögen haben sich seit 2021 mehr als verdoppelt, 947 Milliarden US-Dollar erreicht und machen zusammen mit börsennotierten Anlagen annähernd ein Drittel der ausgelagerten Versicherungsallokationen aus. Versicherer haben sich schrittweise über traditionelle Privatplatzierungen hinaus entwickelt und investieren in Mittelstandsfinanzierungen, Infrastrukturanleihen und strukturierte Kreditprodukte. 67 der teilnehmenden Vermögensverwalter bieten inzwischen Strategien für private festverzinsliche Anlagen zusätzlich zu ihren Strategien für öffentliche Märkte an.

Europa rückt ins Zentrum. Europa und das Vereinigte Königreich sind zu einer bedeutenden und wachsenden Kraft in der externen Vermögensverwaltung für Versicherer geworden: Die gemeldeten verwalteten Vermögen legten im Jahresvergleich um 32 zu und haben sich seit 2021 von 1,0 auf 2,1 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt getragen von organischem Wachstum und einer breiteren Beteiligung am IIOR. Damit entfallen 38 der gesamten ausgelagerten Versicherungsvermögen auf die Region. Prozentual wuchsen APAC und Offshore-Märkte im Jahresvergleich noch schneller und übertrafen damit jeweils deutlich den weiterhin soliden Zuwachs von 12 in Nordamerika. Der Auslagerungsmarkt ist damit nicht mehr primär nordamerikanisch geprägt. Mandate gewinnen Vermögensverwalter zunehmend durch globale Reichweite, regionale Spezialisierung oder beides.

"Der IIOR 2026 zeigt: Die Branche befindet sich in einem Wandel, der sich nicht allein mit Zahlen beschreiben lässt. Private Markets haben eine neue Größenordnung erreicht, Europa hat das Kräfteverhältnis verschoben, und die Komplexität, die diese Branche heute über Anlageklassen, Regionen und Regulierungsräume hinweg bewältigen muss, wächst stetig", so Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. "Wir sind überzeugt, dass starke Partnerschaften Versicherern und ihren Vermögensverwaltern den Rückhalt geben, den diese Entwicklungen erfordern. Wir laden Sie ein, den vollständigen Bericht zu lesen und zu erfahren, was dieser Wandel für Ihr Geschäft bedeutet."

"Der IIOR 2026 macht eines unmissverständlich klar: Externe Vermögensverwaltung ist das neue Standardmodell, mit dem Versicherer weltweit ihr Kapital anlegen", so Steve Doire, Inhaber von DCS Financial Consulting und Strategic Advisor von Clearwater Analytics. "Die nahezu Verdopplung der von Anlageberatungsgesellschaften betreuten Vermögen innerhalb von zwei Jahren belegt, dass Versicherer gezielt externe Experten einbinden, um zunehmend diversifizierte und komplexe strategische Anlageprogramme zu konzipieren und zu steuern. Ebenso bedeutsam ist die Dynamik in Europa. Der Markt hat sich klar von der Vorherrschaft Nordamerikas gelöst. Am besten für die kommende Phase aufgestellt sind jene Vermögensverwalter, die diesen globalen Wandel frühzeitig erkannt und in die nötigen Kompetenzen und die regionale Präsenz investiert haben, um Mandate über die Regionen hinweg zu gewinnen."

Der Wettbewerb verschärft sich

Das Wachstum des IIOR spiegelt das Wachstum des Marktes selbst wider. Was als Report mit 40 Teilnehmern begann, umfasst heute 108 Vermögensverwalter und Anlageberatungsgesellschaften sowie 5,5 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögen. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der zehn größten Vermögensverwalter am gesamten verwalteten Vermögen von 70 auf 59 zurückgegangen. Dies zeigt, dass eine wachsende Zahl von Häusern um Mandate von Versicherern konkurriert. Spezialisierte und mittelgroße Vermögensverwalter gewinnen an Boden durch ausgewiesene Versicherungsexpertise, Kompetenzen im Bereich der private Markets und regionale Stärke. Zudem haben sich die von Anlageberatungsgesellschaften betreuten Vermögen innerhalb von zwei Jahren nahezu verdoppelt, da Versicherer verstärkt externe Expertise hinzuziehen, um zunehmend komplexere Anlageprogramme zu steuern.

Das erwartet Sie im Report

Der IIOR 2026 umfasst 96 Profile von Vermögensverwaltern, 12 Profile von Anlageberatungsgesellschaften, globale und regionale Ranglisten sowie Daten zu Vermögensallokationen, Kundensegmenten und regionalen Wachstumsentwicklungen in den wichtigsten Märkten für Versicherungsanlagen. Diese Ergebnisse zeichnen ein klares Bild davon, wo Versicherungsvermögen verwaltet werden, welche Häuser Marktanteile gewinnen und wie sich der Markt wandelt. Der Bericht entsteht in Kooperation mit DCS Financial Consulting sowie Institutional Investor.

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Über DCS Financial Consulting

DCS Financial Consulting ist ein führendes Beratungshaus, das sich auf Investmentstrategien im Versicherungsbereich spezialisiert hat und sowohl Vermögensverwalter als auch Versicherer berät. Inhaber und Gründer Steve Doire hat den IIOR vor fast zehn Jahren grundlegend umgestaltet und ist seither für dessen Leitung verantwortlich.

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) verändert das Investment Management mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger in globalen Börsenmärkten und private markets. Während Altsysteme zu Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung führen, liefert die mandantenfähige Single-Instance-Architektur von Clearwater Analytics Echtzeitdaten und KI-gestützte Einblicke über den gesamten Investment-Lebenszyklus. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abgleiche, aufsichtsrechtliche Berichtswesen, Performance, Compliance und Risikoanalysen in einem einzigen System integriert. Clearwater Analytics unterstützt führende Versicherer, Vermögensverwalter, Hedge-Fonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und verwaltet weltweit ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

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