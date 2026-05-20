Zeit für das, was wirklich zählt: die Familie, ein neues Hobby, spannende Reisen. Die Zeit nach dem Berufsleben bietet viele Chancen, braucht aber eine vorausschauende finanzielle Planung, um gut vorbereitet und entspannt in den Ruhestand zu starten. Professionell beraten mit ifa-ExpertiseSpeziell für die finanzielle Ruhestandsplanung Ihrer Kundinnen und Kunden hat die Allianz gemeinsam mit dem unabhängigen Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm ein Beratungskonzept entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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