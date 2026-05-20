Die Debatte über Generation Z greift zu kurz, wenn sie sich nur auf vermeintliche Defizite konzentriert. Unternehmen stehen vor einem tiefergehenden Wandel der Lebens- und Kommunikationsrealitäten - und mit der Gen Alpha reift bereits eine neue Zäsur heran. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbHSeit Monaten, eigentlich seit über einem Jahr, schreie ich in dieser Kolumne über die Generation Z. Über ihre Erwartungen, ihre Widersprüche, ihre Wirkung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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