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Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro



20.05.2026 / 09:20 CET/CEST

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München, 20. Mai 2026 - Heute hat die Cherry SE, München, ("Gesellschaft") eine Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP ("Argand"), über die Zusicherung der Bereitstellung von Liquidität im Umfang von insgesamt bis zu 5,6 Mio. Euro geschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen. Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender



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