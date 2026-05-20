In unserer letzten Ausgabe haben wir das Fundament für eine der spekulativsten, aber auch chancenreichsten Wetten des Jahres gelegt: Die Wiederöffnung der Straße von Hormus und der daraus resultierende, spürbare Rückzug der Rohölpreise. Während die Masse der Marktteilnehmer noch in Schockstarre auf die geopolitischen Schlagzeilen starrt, nutzen wir das aktuelle Chaos, um uns strategisch zu positionieren. Letzte Woche gab es drei deutsche Empfehlungen.
Doch die Energiekrise ist ein globales und vor allem ein europäisches Problem. Wenn das Nadelöhr im Persischen Golf aufgeht, schlägt die Stunde der internationalen Großkonzerne, deren Margen zuletzt unter den extremen Treibstoff- und Produktionskosten gelitten haben. Heute weiten wir unseren Blick über die Landesgrenzen. Wir erweitern unser spekulatives Setup konsequent um drei europäische Schwergewichte. Wenn Sie den Empfehlungen folgen wollen, können Sie das ganz einfach mit der TB-Daily machen (KLICK HIER).
Doch die Energiekrise ist ein globales und vor allem ein europäisches Problem. Wenn das Nadelöhr im Persischen Golf aufgeht, schlägt die Stunde der internationalen Großkonzerne, deren Margen zuletzt unter den extremen Treibstoff- und Produktionskosten gelitten haben. Heute weiten wir unseren Blick über die Landesgrenzen. Wir erweitern unser spekulatives Setup konsequent um drei europäische Schwergewichte. Wenn Sie den Empfehlungen folgen wollen, können Sie das ganz einfach mit der TB-Daily machen (KLICK HIER).
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