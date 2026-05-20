München (ots) -- Unberechenbare Münz-Wahl entscheidet über den nächsten Exit- Videocall mit Safety-Twist sorgt für neuen Ärger innerhalb der Gruppe- "Kampf der RealityAllstars" am 20. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+In der "Stunde der Wahrheit" entscheidet ein besonderes Münzprinzip über den nächsten Exit, bevor die "Wand der Wahrheit" mit der Frage nach der größten Sexbombe für Gesprächsstoff sorgt. Während Gerüchte um Verrat und geheime Allianzen die Gruppe beschäftigen, sorgt ausgerechnet der Videocall mit den Liebsten für neuen Ärger. "Kampf der RealityAllstars" am 20. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.In der "Stunde der Wahrheit" steht erneut ein Exit bevor - und diesmal macht ein besonderes Wahlprinzip die Entscheidung noch spannender: Die Allstars ziehen Boxen mit null bis drei Münzen, wodurch jede Stimme unterschiedlich stark ins Gewicht fällt. Das sorgt für maximale Unsicherheit und macht die Rauswahl unberechenbarer denn je. Für einen Allstar endet damit nicht nur die Sendezeit, sondern auch die Chance auf das Preisgeld und den Titel "RealityAllstar 2026".Auf die verbliebenen zwölf Sala-Bewohner wartet die "Wand der Wahrheit". Dieses Mal müssen die Reality-Allstars einschätzen, wer unter ihnen die größte Sexbombe ist. Das sorgt für reichlich Zündstoff und hat Konsequenzen. Beim Spiel "Reality Business" dreht sich alles um drei Disziplinen, die für einen Realitystar entscheidend sind: Weinen, Schreien und der große Auftritt auf dem Roten Teppich. Hier müssen sich die Allstars beweisen, bevor auf den Sieger eine ganz besondere Aufgabe wartetAußerdem sorgt ein neues Gerücht für Unruhe in der Sala: Sandy behauptet, Maurice würde Cecilia bei der nächsten Gelegenheit verraten. Cosimo gibt diese Aussage an Maurice weiter, der Sandy daraufhin direkt zur Rede stellt. Doch damit nicht genug - aus Verärgerung über Cosimos Einmischung packt Sandy seinerseits aus und offenbart vor der Gruppe, dass Cosimo und Kader versucht haben sollen, ihn für eine Allianz zu gewinnen. Cosimo fühlt sich durch diese Enthüllung hintergangen, während Misstrauen und neue Spannungen die Fronten innerhalb der Sala weiter verschärfen.Besonders emotional wird es bei Videocalls mit den Angehörigen - auch hier bleibt es nicht bei rührenden Momenten. Der entscheidende Twist: Wer am längsten telefoniert, erhält Safety. Sandy nutzt diese Chance kompromisslos aus, sichert sich Schutz - und bringt mit seiner Entscheidung die gesamte Sala gegen sich auf."Kampf der RealityAllstars" am 20. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fkampf-der-realitystars&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C0a6465ac9f5345d69fd808deaab20e8c%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639135878893985173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sUykoidr3pi8jsZdMBZBozCYoHUIP1YOi1MgcerUgas%3D&reserved=0)Über "Kampf der RealityAllstars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6278263