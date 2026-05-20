Einen überraschend dynamischen Jahresauftakt legt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - kurz: Hermle - hin: So kletterte der Umsatz des Fräsmaschinenherstellers in den ersten drei Monaten 2026 um 14,1 Prozent auf 110,9 Mio. Euro. Zur genauen Ergebnisentwicklung macht Hermle keine Angaben, dem Vernehmen nach soll sich das Betriebsergebnis jedoch erhöht haben. Eine freilich wenig überraschende Aussage von Hermle, selbst wenn das Unternehmen auf die höheren Personalkosten sowie Währungseffekte hinweist. Bemerkenswerter ist da schon der im Auftaktquartal 2026 um 14,9 Prozent auf 138,2 Mio. Euro gestiegene Auftragseingang. "Unterstützt wurde die positive Entwicklung unter anderem vom anhaltend hohen Bedarf in den USA sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie und von einzelnen Großprojekten", betont die Gesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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