Die neue Region untermauert das Engagement von Vultr für eine kostengünstige, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur sowie für Europas florierendes Open-Source- und KI-Ökosystem

Vultr, das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen, gibt heute die Eröffnung seiner 33. globalen Cloud-Rechenzentrumsregion in Mailand bekannt. Dies fällt zeitlich mit der AI Week 2026 in der Fiera Milano Rho zusammen, wo sich über 700 internationale Referenten zu Europas größter KI-Veranstaltung versammeln werden. Vultr ist Platin-Sponsor und richtet gemeinsam den "AI Agent Olympics"-Hackathon mit über 1.000 Teilnehmern aus.

Mailand wird zur neunten europäischen Cloud-Rechenzentrumsregion von Vultr und reiht sich damit neben Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Manchester, Paris, Stockholm und Warschau ein. Mit dieser Einführung baut das Unternehmen sein globales Netzwerk weiter aus, das 90 der Weltbevölkerung innerhalb von 2 bis 40 Millisekunden erreicht. Der Standort des Cloud-Rechenzentrums von Vultr wird die Full-Stack-KI-Infrastruktur von Vultr bereitstellen, darunter das Flaggschiff-Cloud-Compute-Angebot von Vultr, VX1, sowie das gesamte Spektrum der Bare-Metal- und Cloud-GPU-Angebote von NVIDIA und AMD.

Die Region richtet sich an Unternehmen und Entwickler, die anspruchsvolle Workloads ausführen, darunter KI, SaaS-Plattformen, Datenbanken, Analysen, ERP-Software, Microservices und APIs. Die Vultr Cloud Compute-Tarife sind mit 2 bis 192 vCPUs erhältlich und bieten dedizierte Rechenressourcen mit umfassender Softwarekompatibilität, einfacher Integration und transparenter Abrechnung.

Benchmarks von Vultr zeigen, dass Cloud Compute eine um bis zu 23 höhere Leistung und um 33 niedrigere Kosten als vergleichbare Rechenpläne von Hyperscalern bietet was zu einem um bis zu 82 besseren Preis-Leistungs-Verhältnis führt.

"Italien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Cloud-Infrastruktur in Europa, und Mailand liegt im Zentrum dieses Marktes", sagte J.J. Kardwell, CEO von Vultr. "Vultr ist hier, weil die Unternehmen und Entwickler, die dieses Wachstum vorantreiben, eine leistungsstarke Cloud-Infrastruktur benötigen, ohne die Kosten und die Komplexität der traditionellen Hyperscaler in Kauf nehmen zu müssen. Dies ist eine langfristige Investition in Italien und in die europäische KI-Innovation."

Um die regionale Vernetzung weiter zu verbessern, ist Vultr nun als Autonomous System Number (ASN) an den Milan Internet Exchange (MIX) angeschlossen. Dies ermöglicht direktes Peering mit anderen ASNs an diesem Knotenpunkt, wodurch der Datenverkehr lokal gehalten, die Latenz verringert und die Bandbreite für regionale Nutzer erhöht wird.

Über Vultr

Vultr hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur für Unternehmen und KI-Innovatoren weltweit benutzerfreundlich, erschwinglich und lokal zugänglich zu machen. Hunderttausende aktive Kunden in 185 Ländern vertrauen auf Vultr und dessen flexible, skalierbare und globale Lösungen in den Bereichen Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal und Cloud Storage. Im Dezember 2024 gab Vultr eine Eigenkapitalfinanzierung mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Das von David Aninowsky gegründete und über ein Jahrzehnt lang eigenfinanzierte Unternehmen Vultr hat sich zum weltweit größten privat geführten Cloud-Infrastruktur-Unternehmen entwickelt. Erfahren Sie mehr unter www.vultr.com.

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