Der chinesische E-Auto-Hersteller Xiaomi will offenbar unter dem Namen "Sky Nomad" eine Submarke einführen, die Fahrzeuge mit Range Extendern anbieten soll. Beim ersten Modell soll es sich um ein großes SUV handeln, das unter dem Codenamen Kunlun N3 entwickelt wird und bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 offiziell auf den Markt kommen soll. Noch ist die Informationslage zu der Submarke Sky Nomad und dem Kunlun N3 dünn. Laut chinesischen Medienberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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