Der Verkaufsdruck bei den Papieren von BYD lässt nicht nach. Noch im ersten Quartal hatte sich die Aktie von dem starken Abverkauf aus dem Vorjahr erholt, doch nun droht sogar ein neues Jahrestief. Für Sorgenfalten sorgt derzeit vor allem das Werk in Ungarn, welches kurz vor dem Produktionsstart steht.Die Arbeitnehmerrechtsorganisation China Labor Watch wirft dem chinesischen EV-Hersteller schwere Verstöße gegen Arbeitsrechte beim Bau der neuen Fabrik im ungarischen Szeged vor. Laut einem veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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