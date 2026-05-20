Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20. May 2026 / 10:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|Deutsche Lufthansa AG
|Straße
|Venloer Straße 151-153
|Postleitzahl
|50672
|Stadt
|Köln
|Land
|Germany
2. Art der Kapitalmaßnahme
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|19.05.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
|1.202.082.895
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Straße 151-153.
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations
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