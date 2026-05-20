© Foto: Daniel Reinhardt - dpaChina kündigt den Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen an und stellt eine Verlängerung des Handelsfriedens in Aussicht. Doch wie belastbar ist die neue Entspannung wirklich?China hat den Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen angekündigt und zugleich eine Verlängerung des Handelswaffenstillstands mit den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt. Wie Reuters berichtet, bestätigte Peking damit erstmals offiziell den geplanten Großauftrag für den US-Flugzeugbauer. Details zu den bestellten Modellen nannte das Handelsministerium zunächst nicht. Sollte der Deal umgesetzt werden, wäre es Boeings erster großer China-Auftrag seit fast zehn Jahren. Der Konzern hatte wegen der anhaltenden Spannungen zwischen …Den vollständigen Artikel lesen
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