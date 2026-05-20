XRP Kurs fällt nach Goldman-Sachs-Ausstieg, warum die Bank 154 Millionen Dollar verkaufte

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Die 13F-Meldung von Goldman Sachs für das erste Quartal 2026 hat den Kryptomarkt aufgerüttelt. Laut Crypto Briefing hat die Bank ihre gesamten XRP-ETF-Positionen bei Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares auf null reduziert. Auch die Solana-ETF-Bestände wurden vollständig verkauft. Ende 2025 hatte Goldman noch rund 154 Millionen Dollar in XRP- und Solana-Produkten gehalten und war damit einer der größten institutionellen Halter dieser ETFs. Die Bitcoin-Position blieb mit etwa 700 Millionen Dollar in BlackRocks iShares Bitcoin Trust und Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund praktisch unberührt.

Der XRP Kurs steht heute bei 1,39 Dollar nach einem Rückgang von knapp 2 Prozent in den letzten 24 Stunden. Laut CoinDesk drückten Gewinnmitnahmen den Token unter 1,40 Dollar, nachdem ein vorheriger Ausbruchsversuch gescheitert war. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 85 Milliarden Dollar, und der Kurs notiert etwa 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,66 Dollar vom Juli 2025. Der CLARITY Act hat das Senate Banking Committee mit 15 zu 9 Stimmen passiert, und Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 bei 73 Prozent.

Standard Chartered sieht im Bullenfall einen XRP Kurs von 8 Dollar, falls der CLARITY Act den vollen Senat passiert und die ETF-Zuflüsse 10 Milliarden Dollar erreichen. Im Basisszenario liegt das Ziel bei 2,80 Dollar. Sieben Spot-XRP-ETFs sind in den USA aktiv und verwalten zusammen rund 1,35 Milliarden Dollar. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar brauchen selbst optimistische Kursziele Monate, ein Zeitrahmen, den ein Presale-Einstieg vor seinem ersten Listing deutlich verkürzen kann.

Pepeto: Der Trading-Hub, der Kapital anzieht, während institutionelle Anleger XRP verlassen

Der Ausstieg großer Institutionen aus Altcoin-ETFs zeigt, dass Renditen bei großen Coins durch ihre Marktkapitalisierung begrenzt sind. Retail-Kapital bewegt sich deshalb in Richtung Presale-Einstiege, die eine größere Distanz zwischen Kaufpreis und Listing bieten.

Der Kryptomarkt verändert sich schnell, und wer zu lange wartet, verliert echtes Geld. Ein Token kann in einer Woche um das Fünffache steigen und in der nächsten wieder fallen, weshalb die aufmerksamsten Anleger nach Projekten mit funktionierenden Werkzeugen suchen und nicht nach leeren Versprechen. Pepeto wurde genau dafür entwickelt, mit einem Trading-Hub, der bereits funktioniert. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains, die sonst nicht miteinander kommunizieren können, und der Risk-Scorer prüft Token-Verträge, bevor ein Käufer Kapital investiert.

Diese beiden Werkzeuge zusammen geben Nutzern die Möglichkeit, über verschiedene Chains hinweg zu handeln und Tokens auf Warnsignale zu prüfen, bevor sie einsteigen, etwas, das die meisten Presale-Projekte niemals liefern. Wer die offizielle Pepeto-Website besucht, findet die Bridge und den Risk-Scorer auf einem Bildschirm, ohne zwischen fünf Plattformen wechseln zu müssen, um einen Token zu bewegen und seinen Vertrag zu überprüfen. Anleger, die bemerkt haben, was ein ehemaliger Binance-Experte hier aufgebaut hat, füllen ihre Wallets, solange der Presale noch offen ist, weil das erwartete Binance-Listing Millionen neuer Käufer bringen wird, die zu einem höheren Preis einsteigen.

Die Zahlen bestätigen das Interesse. Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar pro Token, und der Presale hat mittlerweile über 10 Millionen Dollar eingesammelt, verteilt auf einen Gesamtvorrat von 420 Billionen Token. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was den Einstieg für Käufer sicherer macht.

PEPE ist von seinem frühen Preis aus explodiert, und die Anleger, die als Erste gehandelt haben, erzielten außergewöhnliche Ergebnisse. Ein vergleichbares Muster zeichnet sich bei Pepeto ab, bevor die breite Masse bestätigt hat, was diese Wallets bereits sehen. Alle Presale-Details und Trading-Hub-Funktionen sind auf der offiziellen Pepeto-Website für Käufer einsehbar, die die Zahlen selbst prüfen möchten.

Fazit

Der XRP Kurs steht nach dem Goldman-Sachs-Ausstieg vor einer entscheidenden Phase, und der CLARITY Act wird zeigen, ob institutionelles Kapital zurückkehrt. Doch die richtige Krypto-Investition zum richtigen Zeitpunkt kann alles verändern, und dieser Zeitpunkt liegt immer vor dem Moment, in dem die breite Masse bestätigt, was frühe Wallets längst wissen. Wer bei PEPE im Presale eingestiegen ist, verwandelte kleine Einsätze in außergewöhnliche Ergebnisse, und das gleiche Signal formt sich gerade bei Pepeto zu einem Preis, den die Öffentlichkeit noch nicht gefunden hat. Über 10 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass Kapital bereits auf dieses Signal reagiert. Den Pepeto-Presale jetzt zu nutzen bedeutet, auf dasselbe Muster zu setzen, bevor das Listing den Presale-Preis endgültig ablöst.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen