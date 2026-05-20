Während viele Tech-Aktien zuletzt massiv schwankten, arbeitete sich dieser US-Gigant nahezu unbemerkt zurück in eine hochinteressante Ausgangslage. Jetzt wurden gleich mehrere wichtige Kaufsignale aktiviert. Gleichzeitig läuft das operative Geschäft auf Hochtouren - mit Milliarden-Gewinnen und einem der profitabelsten Geschäftsmodelle der Welt.Die jüngsten Quartalszahlen lieferten zusätzlichen Rückenwind. Der Umsatz stieg auf über 11 Milliarden Dollar - das stärkste Wachstum seit 2022. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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