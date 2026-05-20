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20.05.26 | 10:21
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Dow Jones News
20.05.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Aktien - Samsung unbeeindruckt von Streik

DJ MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Aktien - Samsung unbeeindruckt von Streik

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Mittwoch die negativen Vorzeichen dominiert. Belastend wirkten schwache Vorgaben der Wall Street und die jüngst kräftig gestiegenen Marktzinsen. In den USA hatten vor allem Halbleiter- und andere Technologiewerte unter Druck gestanden. Hier nahmen Anleger vor den Nvidia-Zahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt werden, weiter Gewinne mit. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hatte, stützte nicht, zumal Trump später sagte, die USA könnten immer noch angreifen, falls diplomatische Bemühungen scheitern sollten. Der Brent-Ölpreis gab beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel 1,1 Prozent nach auf 110 US-Dollar, verharrte damit aber noch immer auf hohem Niveau, was Inflationssorgen befeuerte.

In Seoul verlor der Kospi 0,9 Prozent. Das Schwergewicht Samsung Electronics war anfangs stark unter Druck geraten, nachdem Verhandlungen mit den Gewerkschaften gescheitert waren. Deren Mitglieder wollten wie geplant ab Donnerstag in den Streik treten, hieß es. Gleichwohl schaffte die Aktie den Dreh ins Plus und schloss 0,2 Prozent höher. Der Streik könnte im Kurs der Samsung-Aktie schon eingepreist sein, vermuteten die Analysten von KB Securities. Sie schätzen, dass der Chipgigant seinen operativen Gewinn im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um das 19-Fache auf etwa 90 Billionen Won (etwa 51 Milliarden Euro) steigern könnte. Denn Samsung dürfte höhere Chippreise erzielt haben als erwartet, und die Nachfrage der großen Technologiekonzerne sei ungebrochen hoch.

Am Tokioter Aktienmarkt fiel der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent. Der breiter gefasste Topix schloss 1,5 Prozent niedriger. Japanische Anleger trennten sich aus Sorge um die hohen Energie- und Materialkosten von Metall-, Elektronik- und Technologiewerten.

Etwas besser hielten sich die chinesischen Börsen, nachdem die Zentralbank des Landes wichtige Zinssätze unverändert belassen hatte. In Shanghai sank der Composite-Index um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 0,6 Prozent im Minus. Alibaba profitierten in Hongkong nicht nachhaltig davon, dass das Unternehmen einen neuen KI-Chip und ein aktualisiertes KI-Modell vorgestellt hatte. Die Titel fielen um 0,7 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.496,60  -1,3    -2,5      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.961,43  -1,5   +11,3      08:00 
Kospi (Seoul)       7.208,95  -0,9   +71,1      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.648,82  -0,6    +0,1      10:00 
Shanghai-Composite     4.162,18  -0,2    +4,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.039,84  -0,6    +8,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.337,73  -0,5   -26,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.720,00  -0,4    +2,4      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 09:12 % YTD 
EUR/USD           1,1596  -0,1   1,1604     1,1632  -1,3 
EUR/JPY           184,33  -0,1   184,59     185,10  +0,2 
EUR/GBP           0,8658  -0,1   0,8662     0,8685  -0,7 
USD/JPY           158,95  -0,1   159,04     159,13  +1,5 
USD/KRW          1.506,37  -0,1  1.507,28    1.508,35  +4,6 
USD/CNY           6,8056  -0,1   6,8144     6,8035  -2,7 
USD/CNH           6,8077  -0,1   6,8158     6,8046  -2,4 
USD/HKD           7,8325  -0,0   7,8332     7,8316  +0,7 
AUD/USD           0,7108  -0,0   0,7109     0,7131  +6,5 
NZD/USD           0,5836  +0,0   0,5834     0,5854  +1,4 
BTC/USD          77.290,82  +0,4 76.979,54    77.039,81 -11,9 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          103,07  -1,0   -1,08     104,15 
Brent/ICE          110,08  -1,1   -1,20     111,28 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.478,63  -0,1   -2,65    4.481,28 
Silber            75,13  +1,8    1,31      73,83 
Platin           1.932,04  +0,5    9,69    1.922,35 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

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May 20, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)

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