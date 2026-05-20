Die Aixtron-Aktie zauberte in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Rallye auf das Börsenparkett. Widerstand um Widerstand wurde pulverisiert. Mitte April bekam die Aktie einen weiteren Schub, als der Markt die vorläufigen Ergebnisse des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie mit einem Kursfeuerwerk feierte.Die Vorlage der vorläufigen Ergebnisse ging mit der Anhebung der Jahresprognose einher. Die Aixtron-Aktie baute im Anschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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