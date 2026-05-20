Neckarsulm (ots) -SVA, Codesphere und Schwarz Digits gehören zu den Unternehmen, die den Zuschlag erhalten, die KI-Plattform des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung zu bauen. Diese Vergabe zeigt, dass es Vergabeentscheidungen sind, die europäische Tech-Alternativen für den Staat verfügbar machen.Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat das von der SVA System Vertrieb Alexander GmbH geführte Konsortium in eine Gruppe von Akteuren aufgenommen, die das rund 250 Millionen Euro schwere Projekt der KI-Plattform umsetzen soll. Gemeinsam mit Codesphere, Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, entsteht eine souveräne Umgebung für Fachverfahren wie KIPITZ zur intelligenten Dokumentenverarbeitung sowie für KI-Anwendungen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen werden.Das Konsortium bietet eine KI-Plattform an, die vollständig in deutscher Hand liegt und Deutschlands Rolle als Wertschöpfer im KI-Ökosystem stärkt. Die Einführung auf Bundes- und Landesebene wird unter anderem über GovDigital, der bundesweiten Genossenschaft zur Integration souveräner IT-Lösungen der digitalen Daseinsvorsorge im öffentlichen Sektor erfolgen.Industriell erprobt, behördlich bewährtTechnisch wird die Plattform auf BSI-zertifizierter Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem Cloud-Provider von Schwarz Digits, implementiert. SVA betreibt schon jetzt die Plattform KIPITZ im ITZBund, das Betriebsteam kann nahtlos weiterarbeiten. Bring-Your-Own-Key (BYOK) und Hold-Your-Own-Key (HYOK) geben den Behörden die alleinige Kontrolle über ihre Verschlüsselungsschlüssel. Eine Zero-Trust-Architektur nach dem Default-Deny-Prinzip schließt Zugriffe nichtstaatlicher Stellen aus Drittländern aus.Innerhalb des Konsortiums ist die Arbeitsteilung klar und so gestaltet, dass sie einen digital souveränen Kern für die staatliche Modernisierung und den Einsatz von KI stärkt: SVA verantwortet Architektur, Integration und Governance, STACKIT liefert die Infrastruktur und Codesphere die Plattformschicht."Nach 25 Jahren gemeinsamer Arbeit mit wichtigen Stellen des Bundes wissen wir, was Bundesbehörden von einer Plattform erwarten", sagt Philipp Alexander, Geschäftsführer von SVA. "Wir garantieren die nahtlose Integration der Fachverfahren, damit bestehende Workloads ohne Reibungsverluste weiterlaufen." SVA stellt so eine strikte Vermeidung von Vendor-Lock-Ins durch den Fokus auf Open-Source-Technologie und die Einhaltung der Prinzipien der Deutschen Verwaltungscloud sicher.Wirtschaftsförderung durch Modernisierung"Deutschland bekommt seine souveräne KI-Plattform nicht trotz, sondern wegen heimischer Innovation", sagt Elias Schneider, Co-Gründer und CEO von Codesphere. "Unsere Kaltstart-Technologie senkt die Ressourcenkosten für KI-Anwendungen um bis zu 90 Prozent, Legacy-Fachverfahren migrieren wir in Rekordzeit auf offene Standards. Das ist Wirtschaftsförderung und Modernisierung in einem.""Mit Schwarz Digits liefern wir das digitale Fundament für eine neue Ära der Cybersicherheit. Damit beweisen wir, dass digitale Souveränität die notwendige Geschwindigkeit und Sicherheit bietet, um kritische Systeme zukunftssicher zu betreiben", sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Unsere technologische Antwort basiert auf der konsequenten Entwicklung technischer Kontrollschichten und der Umsetzung des Zero-Trust-Prinzips. Wir schaffen Interoperabilität durch Open-Source-Technologien, um einen technischen Vendor Lock-in dauerhaft auszuschließen."Die KI-Plattform des BMDS ist mehr als Infrastruktur für ein Ministerium. Sie ist ein Signal, dass Deutschland und damit auch Europa die digitale Zukunft in die Hand nehmen. Und das mit Anbietern, die bereits heute souverän sind: Ohne Börsennotierung, ohne Private-Equity-Einfluss und ohne Abhängigkeit von Drittstaaten. Der Auftrag ist vergeben, der Aufbau beginnt - und das Muster lässt sich auch in Zukunft wiederholen.Pressekontakt:Pressestelle Schwarz DigitsE-Mail: presse@digits.schwarzTel.: +49 7132 30-490490Original-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6278360