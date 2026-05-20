Starker Newsflow von SFC Energy: Nur wenige Tage nach dem Rekordauftrag aus der Ukraine (HIER) zur Ausstattung von Militär und zivilen Einrichtungen mit Stromversorgungslösungen auf Basis der Brennstoffzellentechnologie hat SFC Energy nun noch eine bedeutende Order im Volumen von rund 2,8 Mio. Euro für die Stromversorgung von Videosystemen zur Baustellenüberwachung erhalten. Geordert hat die Brennstoffzellen von SFC die International Security GmbH (ISG) - ein langjähriger Kunde des Unternehmens aus Brunnthal. Zumindest gab es bereits Anfang 2022 eine großvolumige Order von ISG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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