22 Mio. CAD neues Kapital: Formation Metals - Überzeichnete Finanzierung ebnet Weg für 75.000m an Bohrungen

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Formation Metals will das Bohrprogramm auf dem Goldprojekt N2 auf 75.000 Meter ausweiten. Die überzeichnete Finanzierung liefert dafür frisches Kapital und starken Rückenwind.

Wenn Investoren einem Explorationsunternehmen sprichwörtlich die Türen einrennen, lohnt sich für Rohstoffanleger ein genauerer Blick. Genau dieses Szenario spielt sich aktuell bei Formation Metals (CSE: FOMO; FSE: VF1; WKN: A3D492) ab: Aufgrund massiver Nachfrage hat das Unternehmen seine laufende Privatplatzierung von 15 auf bis zu 22 Millionen CAD aufgestockt - und das Orderbuch blieb selbst nach dieser deutlichen Erhöhung überzeichnet.

Dieser starke Vertrauensbeweis des Marktes hat einen klaren, operativen Hintergrund: Das frische Kapital soll als direkter Katalysator für das Vorzeigeprojekt N2 in Québec dienen und das Arbeitstempo dort drastisch erhöhen.

Vom 30.000- zum 75.000-Meter-Bohrprogramm

Die wichtigste Nachricht für Investoren ist der geplante Einsatz der Mittel. Das aktuell laufende und bereits voll finanzierte Bohrprogramm über 30.000 Meter soll für die Jahre 2026 und 2027 auf gewaltige 75.000 Meter ausgeweitet werden. Formation Metals knüpft die Finanzierung damit unmittelbar an einen aggressiven Explorationsfortschritt auf dem N2-Projekt, das bereits heute eine historische globale Ressource von rund 871.000 Unzen Gold beherbergt.

Diese Basis soll nun systematisch vergrößert werden. Das 4.400 Hektar große Projektgebiet im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel umfasst sechs primäre, goldführende Zonen, die nach Unternehmensangaben allesamt entlang des Streichens und in der Tiefe offen sind.

Starke Treffer und enormes Erweiterungspotenzial

Dass sich diese Investition auszahlen könnte, untermauern die jüngsten Ergebnisse der laufenden Bohrkampagne. In der A-Zone, die historisch mit 522.900 Unzen bei 1,52 g/t Gold den Großteil der bisherigen Ressource stellt, wurden durchgehend breite Mineralisierungsabschnitte bestätigt. Zu den Highlights zählen 1,8 g/t Gold über 21,9 Meter sowie 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter (inklusive höhergradiger Teilabschnitte).

Die Strategie für den Rest des Jahres 2026 zielt darauf ab, diese Zone insbesondere nach Osten und Westen zu erweitern. Formation Metals hält es für möglich, dass die mineralisierte Struktur der A-Zone eine Gesamtlänge von bis zu acht Kilometern erreichen könnte. Zusätzliche Fantasie bringt ein 400-Meter-Step-out (Bohrloch N2-26-24) im Süden, das sichtbares Gold zutage förderte und diesen Bereich stark in den Fokus rückt.

Gleichzeitig bietet die RJ-Zone einen hochgradigen Hebel: Historisch weist sie rund 61.100 Unzen bei starken 7,82 g/t Gold auf. Bislang wurden hier lediglich 900 Meter der Streichlänge getestet - mehr als 4,75 Kilometer gelten noch als völlig unberührt.

Spannender Kupfer-Zink-Hebel und ideale Logistik

Neben dem klaren Fokus auf Gold birgt N2 auch handfestes Potenzial für Basismetalle. Eine Neubewertung historischer Daten brachte in der A- und RJ-Zone signifikante Kupfer- und Zinkgehalte ans Licht (bis zu 4.750 ppm Cu und 6.700 ppm Zn) - und zwar exakt in jenen Bohrkernen, die auch erhöhte Goldwerte von über 1 g/t aufwiesen.

Unterstützt wird das geologische Potenzial durch erstklassige Rahmenbedingungen. Das Projekt liegt nur 25 Kilometer von Matagami entfernt in der Casa-Berardi-Region, in direkter Nachbarschaft zur ehemals produzierenden Vezza-Mine. Mit ganzjähriger Erreichbarkeit, Zugang zum Stromnetz und potenziellen Toll-Milling-Optionen (Lohnverarbeitung) in der Nähe sind die logistischen Hürden vergleichsweise gering.

Fazit: Formation Metals vereint aktuell zwei entscheidende Erfolgsfaktoren für Explorationsunternehmen: Eine prall gefüllte Kasse und ein historisch hochspannendes Projekt mit klarem Wachstumspotenzial. Mit bis zu 22 Millionen CAD an neuem Kapital und einem 75.000-Meter-Bohrprogramm vor der Brust hat das Unternehmen alle Werkzeuge in der Hand, um auf N2 in den kommenden Monaten einen kontinuierlichen und starken Newsflow zu liefern.

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