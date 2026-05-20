Premstätten/München (www.anleihencheck.de) - ams OSRAM gibt Preisfestsetzung vorrangiger Schuldverschreibungen bekannt - Anleihenews ams OSRAM (ISIN AT0000A3EPA4/ WKN A118Z8) gibt die Preisfestsetzung vorrangiger Schuldverschreibungen über 1 Mrd. EUR mit einem 7,250% Kupon und Fälligkeit 2032 bekannt und untermauert den Weg zu positivem Free Cashflow ab 2027, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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