Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute ist "Inflationstag", zumindest werden die britische sowie die europäische Statistikbehörde über die Preissteigerungsraten informieren, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".In Großbritannien würden die Analysten der NORD/LB von einer Inflationsrate von 0,5% M/M ausgehen - aufgrund eines Basiseffektes dürfte allerdings die Jahresrate deutlich niedriger ausfallen. An den europäischen HVPI-Daten, welche heute als finale Daten abgebildet würden, dürfte sich aus Sicht der Analysten der NORD/LB nichts mehr ändern. Das FOMC-Sitzungsprotokoll dürfte am Abend außerdem noch einmal für die internationalen Märkte relevant werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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