Mercedes-AMG präsentiert das vollelektrische GT 4-Türer Coupé, ein Bolide mit bis zu 860 kW Output und einer Peak-Ladeleistung von mehr als 600 kW. Zum Bestellstart in wenigen Tagen werden zunächst zwei Motorisierungen des Kraftpakets verfügbar sein: die GT-Version 63 und die GT-Version 55. Der vollelektrische GT 4-Türer Coupé ist der erste Repräsentant der Mercedes-Fahrzeugplattform AMG.EA und wird von drei Axialflussmotoren angetrieben, die zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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