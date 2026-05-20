DAX leicht im Minus - Europa behauptet sich, Asien schwach

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte leicht schwächer und startet mit einem moderaten Rückgang in den Handel. Demgegenüber notiert der Euro Stoxx 50 mit einer freundlichen Tendenz und leichten Aufschlägen. Die Vorgaben aus Übersee fallen stabil aus: Die großen US-Indizes präsentieren sich vorbörslich überwiegend fester, angeführt von Technologiewerten mit moderaten Zugewinnen. In Asien hingegen überwog Zurückhaltung - der Nikkei 225 beendete den Handel mit Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der globalen Märkte steht heute die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss. Der Chipkonzern gilt als Taktgeber des KI-Booms und besitzt damit erheblichen Einfluss auf die Stimmung im Technologiesektor. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Investoren. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, was die Risikobereitschaft dämpft und für erhöhte Volatilität sorgt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Renk gerät unter Druck und zeigt eine leichte Schwäche. Auslöser ist ein Anteilsverkauf des Großaktionärs KNDS, der sein Paket um 5,8 Prozent reduziert hat. Trotz moderatem Abschlag fällt die Belastung vergleichsweise begrenzt aus, da das platzierte Volumen vom Markt offenbar relativ gut aufgenommen wird. Deutlich stärker treffen die Abgaben Springer Nature. Die Aktie rutscht spürbar ab, nachdem der Finanzinvestor BC Partners weitere Anteile am Markt platziert hat. Der vergleichsweise hohe Abschlag der Transaktion signalisiert Verkaufsdruck und sorgt für Zurückhaltung bei Investoren. Im Nebenwertebereich rücken Ottobock in den Fokus, wo eine Gegenbewegung einsetzt. Nach einem zuvor ausgelösten Kurseinbruch infolge eines kritischen Shortseller-Berichts reagiert der Markt nun auf eine Stellungnahme des Unternehmens, die für eine kurzfristige Stabilisierung sorgt.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG2LER 12,79 25583,366287 Punkte 19,79 Open End Nasdaq-100 Bear UN7E7S 4,27 29418,779576 Punkte 57,86 Open End DAX Bull UN2E9Q 3,49 23986,543584 Punkte 64,42 Open End DAX Bear UN84L1 4,39 24690,169251 Punkte 68,97 Open End Nasdaq-100 Bear UN7E7U 4,38 29458,780452 Punkte 52,27 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Visa Inc. Call UN06NB 0,23 400,00 USD 14,51 16.09.2026 Nvidia Corp. Call UG1X0D 5,72 170,00 USD 2,71 16.12.2026 DAX Call UG9YZA 4,33 27200,00 Punkte 14,14 18.12.2026 Amazon.com Call UG2BYR 4,27 230,00 USD 3,95 13.01.2027 Eli Lilly & Co Call UN1B93 0,10 1400,00 USD 9,74 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla, Inc. Short UN14DL 2,10 471,461667 USD 5 Open End DAX Long UN7AWM 1,58 23590,580063 Punkte 30 Open End Nvidia Corp. Long UG2PJT 5,02 183,8873 USD 6 Open End DAX Long UG9VDL 1,22 22777,180941 Punkte 15 Open End DAX Short UN2YQZ 1,20 26026,766362 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;

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