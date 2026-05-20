DAX Gewinner am Montag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Zum Xetra-Schluss am 19.05.2026 standen im DAX 20 Gewinnern ebenso viele Verlierer gegenüber. Besonders gefragt war die SAP Aktie, die den Handelstag mit einem Plus von 4,71 Prozent beendete und damit die Liste der DAX Gewinner anführte. Ebenfalls gefragt waren Merck mit einem Kursgewinn von 2,71 Prozent sowie Qiagen mit einem Aufschlag von 2,52 Prozent.

- SAP WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kürzel: SAP

? Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Tagesplus von 4,71 Prozent der stärkste DAX Gewinner zum Xetra-Schluss am 19.05.2026.

Technisch hat sich das Chartbild aufgehellt, nachdem die SAP Aktie wichtige gleitende Durchschnitte wie SMA50 und SMA200 zurückerobern konnte.

Bestätigt sich der Ausbruch in den kommenden Handelstagen, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der SMA200 bei rund 196,91 EUR.

SAP Aktie als stärkster DAX Gewinner

Die SAP Aktie (SAP) konnte sich zum Xetra-Schluss um 4,71 Prozent verteuern und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Nach mehreren schwachen Handelswochen zeigte der Titel zuletzt wieder Stärke und setzte sich über wichtige technische Marken hinweg.

SAP Aktie im Tageschart: Erholung nach langer Schwächephase

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass sich nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 umfangreiche Gewinnmitnahmen eingestellt hatten. In den darauffolgenden Monaten setzte sich eine ausgeprägte Abwärtsbewegung bis Mitte September fort.

Die anschließende Erholung blieb zunächst ohne größere Dynamik. Ab Ende Oktober setzte sich die Schwäche erneut fort, ehe Ende November eine Bodenbildung gelang. Seit Jahresbeginn zeigte die SAP Aktie mehrere Erholungsansätze, scheiterte jedoch zunächst an der SMA50.

In den vergangenen Handelstagen konnte sich die Aktie jedoch erneut stabilisieren. Besonders positiv zu bewerten ist, dass der Kurs zuletzt über die SMA50 bei aktuell 150,79 EUR gestiegen ist und dort auch einen Tagesschluss ausbilden konnte....

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