DAX Prognose für Mittwoch, 20.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte direkt am Morgen das Tagestief. Von hier aus ging es mit Aufnahme des Xetra Handels, wie am Vortag auch, dynamisch in Richtung Norden. Das Tageshoch wurde gegen Mittag formatiert. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Auch im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.318 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert - erst oberhalb von 24.365 Punkten würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Die Zone um 24.234 bis 24.274 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützungs- und Richtungsmarke für die weitere DAX Prognose.

Trotz weiterhin optimistischer Anlegerstimmung im Fear-and-Greed-Index überwiegt aktuell leicht das Risiko weiterer Rücksetzer - die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt bei 55 %.

Der DAX ist gestern bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte erneut eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex bis zum Mittag auf ein Tageshoch bei 24.689 Punkten führte. Im weiteren Handelsverlauf nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, wodurch die Notierungen wieder etwas nachgaben.

Trotz der Schwäche am Nachmittag konnte der DAX erneut einen positiven Xetra-Tagesabschluss verbuchen. Nachbörslich setzte sich die moderate Konsolidierung fort. Der Index beendete den Handel schließlich bei 24.318 Punkten.

Einzelwerte im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am 19.05.2026 jeweils 20 Aktien im Plus beziehungsweise im Minus.

Gewinner im DAX

SAP +4,71 %

Merck +2,71 %

Qiagen +2,52 %

Verlierer im DAX

Continental -3,43 %

Brenntag -2,22 %

Infineon -2,09 %...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.