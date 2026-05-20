Zürich (ots) -Eine Website ist für KMU unverzichtbar geworden. localsearch zeigt, wie es ohne technisches Vorwissen gelingt und was es für einen starken Online-Auftritt braucht.Die meisten Kaufentscheidungen fallen heute online. Dafür ist die eigene Website eine wichtige Anlaufstelle. Doch Sichtbarkeit wächst nicht von heute auf morgen. Dafür braucht es gute Inhalte, Zeit und Vertrauen. Es lohnt sich, in den digitalen Auftritt zu investieren.Online zählt der erste EindruckKMU kommen kaum noch an digitalen Angeboten vorbei: 82 Prozent der Menschen setzen Online-Informationen voraus (https://www.presseportal.de/pm/125003/6105568). Aber nur ein Drittel der KMU hat eine Website, wie die Studie "KMU Digital Pulse 2025" (https://www.localsearch.ch/de/kmu-studie/) von localsearch und der Hochschule Luzern zeigt.Dabei ist der Online-Auftritt Visitenkarte und Verkäufer rund um die Uhr. Kunden buchen Termine, stellen Anfragen oder informieren sich über Angebote. Hierbei zählt der erste Eindruck. Lädt die Website zu langsam oder ist der Kontaktbutton versteckt, springen viele Nutzerinnen und Nutzer wieder ab."Eine moderne Website muss schnell, mobil optimiert und einfach zu pflegen sein", erklärt Michael Geiger, Senior Product Manager für MyWEBSITE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mywebsite/) und das Website-Portfolio von digitalONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) bei localsearch.Einfach und schnell: Eine moderne Website mit localsearchÜber 60 Prozent der Menschen surft mit dem Smartphone (https://www.localsearch.ch/de/deshalb-ist-2026-eine-moderne-website-ein-muss/). Eine Website muss darauf ausgerichtet sein. Pflicht sind unter anderem:- schnelle Ladezeiten- mobile Optimierung- gute Auffindbarkeit bei Google- KI-freundliche StrukturAusserdem wichtig für KMU: Inhalte pflegen und ändern können ohne technisches Know-how (https://www.localsearch.ch/de/zu-teuer-zu-kompliziert-brauchts-nicht-vorbehalte-die-wir-kennen-und-entkraeften/). Lösungen wie MyWEBSITE und digitalONE von localsearch sind genau darauf ausgelegt.Eine übersichtliche Startseite, eine Leistungsübersicht und eine gut erreichbare Kontaktseite bilden die Basis. Zusätzlich sind Funktionen wie Online-Terminbuchung, Webshop oder Chat möglich (https://www.localsearch.ch/de/so-waechst-ihre-website-mit-ihrem-kmu-mit-wo-starten-sie/). Texte, Fotos oder Öffnungszeiten lassen sich mit wenigen Klicks selbst anpassen.So entwickelt sich die Website Schritt für Schritt zum Wachstumsmotor für das eigene Geschäft.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6278420