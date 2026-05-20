Neustetten (ots) -In Zeiten eines sich wandelnden Immobilienmarktes stehen viele Eigentümer vor der Herausforderung, ihre Immobilie erfolgreich zu vermarkten. Oft werden dabei Fehler gemacht, die dazu führen, dass Objekte lange am Markt bleiben und an Wert verlieren. Lisa Calin und Achim Franke, Geschäftsführer der ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH (http://www.imm-pro.de) geben aus ihrer Praxiserfahrung Einblick in die häufigsten Fallstricke und zeigen, wie eine professionelle Herangehensweise am Markt den Unterschied macht.Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland ist unverändert hoch, doch Markt und Käuferverhalten haben sich verändert. Verkäufer stehen unter Druck, ihr Objekt optimal zu positionieren - doch wie gelingt das in einem anspruchsvollen Umfeld? Lisa Calin und Achim Franke nehmen Stellung.Häufige Vermarktungsfehler: Preisstrategie entscheidendAuf dem Immobilienmarkt häufen sich Angebote mit unrealistischen Preisen, was nicht selten gravierende Konsequenzen nach sich zieht. Überzogene Anfangspreise führen häufig zu ausbleibendem Interesse, langen Standzeiten und einem Image als schwer vermittelbares Objekt. "Wer den Verkaufserfolg beeinflussen will, muss beim Kaufpreis ansetzen. "Er ist der entscheidende Hebel", erklärt Lisa Calin.Ein weiteres Problem: Viele Verkäufer vergleichen ihre Immobilie mit nicht vergleichbaren Objekten oder orientieren sich an veralteten Verkaufspreisen der Nachbarschaft. Statt auf realistische Marktdaten setzen sie auf Wunschvorstellungen. "Viele haben noch die Kaufpreise von 2020 bis 2022 im Kopf - doch der Markt 2026 hat sich deutlich verändert, wir haben die Aufgabe, Eigentümern auch unbequeme Wahrheiten aufzuzeigen, insbesondere, wenn deren Preisvorstellungen nicht der Marktrealität entsprechen", so die Experten.Positionierung am Markt: Makrolage, Mikrolage und energetische Faktoren im BlickDer richtige Angebotspreis für Immobilien hängt eng mit der Bewertung von Makro- und Mikrolage zusammen. Während Städte wie Tübingen, Rottenburg oder Mössingen jeweils eigene Preisdynamiken aufweisen, spielen Infrastruktur und Anbindung eine entscheidende Rolle. "Es gibt interessante und uninteressante Ortschaften sowie gute und weniger gute Teilorte - dies kann nur ein Experte mit regionaler Kenntnis zuverlässig beurteilen", erklärt Lisa Calin.Neben der Lage gewinnt zunehmend der Zustand der Immobilie an Bedeutung, insbesondere energetische Aspekte. "Früher galt: Lage, Lage, Lage - heute lautet die Devise: Lage, Lage, Energieeffizienz", so Calin weiter. Besonders jüngere Käufer achten auf die Energieeffizienz und den Sanierungsstand von Gebäuden. Immobilien mit Sanierungsbedarf erfordern daher eine gezielte Preisstrategie, falsche Einschätzungen können einen erfolgreichen Verkauf schnell gefährden.Zinsentwicklung und Markttransparenz: Die neue Realität für Käufer und VerkäuferDie Entwicklung der Bauzinsen beeinflusst den Markt stark. Die aktuellen Bauzinsen erreichen laut Experten ca. 4 Prozent - ein deutlich anderes Niveau als noch vor wenigen Jahren. Diese Entwicklung wirkt sich spürbar auf den Immobilienmarkt aus: Kaufinteressenten prüfen Angebote kritischer, Verkäufer müssen ihre Preisvorstellungen an die tatsächliche Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe anpassen.Durch Plattformen wie ImmoScout24 sind Angebot und Nachfrage heute transparenter denn je. Dennoch warnen Fachleute: Algorithmen und Online-Daten können die fundierte Expertise erfahrener Makler nicht ersetzen. "Jeder kann Zahlen im Netz finden, aber Faktoren wie Makrolage, Mikrolage, der energetische Zustand oder besondere Objektmerkmale sind einzigartig - das kann keine KI leisten", betonen die Immobilienexperten Lisa Calin und Achim Franke.Professionelle Aufbereitung und realistische PreisfindungEin weiterer wichtiger Aspekt beim Immobilienverkauf ist die Aufbereitung der Objekte. Schlechte Fotos oder unvollständige, missverständliche Exposés können den Verkauf erheblich erschweren. "Viele Privatverkäufer unterschätzen, wie wichtig eine professionelle Darstellung ist", heißt es. Hinzu kommt, dass Wunschpreise häufig weit über dem erzielbaren Verkaufspreis liegen. Die Experten raten, von Anfang an mit transparent kommunizierten, marktfähigen Preisen zu arbeiten.Letztlich profitieren alle Beteiligten - Verkäufer und Käufer - von einem transparenten und professionellen Verkaufsprozess. Wer in die richtige Aufbereitung investiert und den Preis realistisch kalkuliert, schafft die besten Voraussetzungen für einen schnellen und erfolgreichen Verkauf.Individuelle Bewertung und Beratung statt PauschallösungenJede Immobilie ist ein Unikat und erfordert daher eine individuelle Bewertung. Dabei spielen Vergleichswerte, die Berechnung des Sachwerts sowie bei vermieteten Objekten die des Ertragswerts eine zentrale Rolle.Für Lisa Calin und Achim Franke ist die realistische Einschätzung des Verkaufspreises der entscheidende Erfolgsfaktor: Sie bestimmt den größten Teil des Vermarktungserfolgs. Allgemeine Markttrends - also steigende, fallende oder stabile Immobilienpreise - geben lediglich eine grobe Orientierung. Sie zeigen, wie sich Angebot und Nachfrage insgesamt entwickeln, liefern jedoch keine verlässlichen Aussagen über den Wert einer einzelnen Immobilie.Entscheidend für den Preis sind vielmehr die individuellen Eigenschaften des Objekts. Dazu gehören vor allem die Lage (z. B. Umgebung, Infrastruktur und Anbindung) sowie der Zustand der Immobilie, etwa Baujahr, Modernisierung, Energieeffizienz und Ausstattung.Immobilienverkauf: Den Blick für das Wesentliche schärfenViele Eigentümer unterschätzen, wie sehr Marktlage, politische Rahmenbedingungen und lokale Unterschiede den Wert beeinflussen. Aktuelle Daten zeigen teils deutliche Rückgänge bei den Bodenrichtwerten in bestimmten Regionen - um bis zu 20 Prozent. Dies verdeutlicht: Wer verkauft, sollte sich nicht von Einzelfällen oder Eindrücken aus Ballungsräumen leiten lassen, sondern auf professionelle Bewertung und Begleitung setzen.FazitWer eine Immobilie erfolgreich vermarkten will, sollte auf professionelle Unterstützung und eine sachliche Einwertung setzen. Die langjährige Erfahrung und Marktkenntnis von Lisa Calin und Achim Franke zeigen: Fachliche Expertise, realistische Preiseinschätzung und eine zielgruppenorientierte Vermarktung sind entscheidend, um Objekte zügig und zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Pauschale Aussagen können persönliche Expertise und detaillierte Marktkenntnis vor Ort nicht ersetzen.Über ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbHDie ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Neustetten wird von Achim Franke und Lisa Calin geführt. Achim Franke bringt über 40 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit, Lisa Calin ist seit über 13 Jahren als Immobilienkauffrau tätig. Gemeinsam verbindet das Team tiefes Marktverständnis mit regionaler Verwurzelung. ImmPro hat sich auf den erfolgreichen Verkauf von Immobilien im Landkreis Tübingen spezialisiert und ist darüber hinaus auch in den umliegenden Landkreisen Reutlingen, Böblingen und dem Zollernalbkreis aktiv. Eigentümer profitieren von einer realistischen Wertermittlung, einer professionellen Vermarktungsstrategie und einem starken Netzwerk.Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.imm-pro.de. Vereinbaren Sie jetzt Ihre unverbindliche Bewertung und lassen Sie sich persönlich beraten.Pressekontakt:ImmPro Immobilien und Projektentwicklung GmbHGewerbering 3, 72149 NeustettenTel.: 07472-9379250 · Mobil: 0152-29209250 · Fax: 07472-9379251Web: www.imm-pro.deGeschäftsführer: Achim Franke, Lisa CalinPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ImmPro - Immobilien und Projektentwicklung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181260/6278414