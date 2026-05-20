Die Aktie von Seagate Technology konnte sich in den vergangenen Monaten extrem positiv entwickeln. Allein seit unserem Kauftipp im Oktober letzten Jahres konnte sich der Wert zwischenzeitlich mehr als verdreifachen. Mehrfach hatten wir zuletzt auf das Kurspotenzial verwiesen. Nun geriet der Titel nach einer Investorenkonferenz unter Druck und verlor innerhalb eines Handelstags rund zehn Prozent an Wert. Was steckt dahinter? Warum die Aussagen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de