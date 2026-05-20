Renk - Vorsicht ist geboten!
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|11:28
|ROUNDUP: Rüstungskonzern KNDS dampft Beteiligung an Renk ein
| AMSTERDAM/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gut zwei Jahre nach seinem Einstieg beim Getriebespezialisten Renk hat der deutsch-französische Panzerbauer KNDS sich von einem Teil seiner Beteiligung wieder getrennt....
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|11:21
|Renk - Vorsicht ist geboten!
|Renk - Vorsicht ist geboten
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|11:16
|AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte steigen - Starke Resultate von CSG treiben an
| (neu: Kurs, Experten und Details) FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben am Mittwoch im Fahrwasser guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen...
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|11:09
|RENK Group AG: KNDS reduziert Anteil. Die Frage bleibt warum; KAUFEN
|KNDS hat einen Anteil von etwa 5,8% an Renk über ein beschleunigtes Bookbuilding zu einem Preis von 44,95 EUR verkauft, wodurch 269 Millionen EUR eingeworben wurden und der Anteil von 15,83% auf 10%...
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|10:26
|RENK GROUP AG - Stabilität als strategischer Faktor
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