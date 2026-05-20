© Foto: Yonhap - YNANachdem die Verhandlungen bei Samsung gescheitert sind, droht jetzt ein Streik mit schweren Folgen für Chipproduktion, KI-Industrie und Südkoreas Wirtschaft.Der eskalierende Tarifkonflikt bei Samsung Electronics entwickelt sich zu einer ernsthaften Belastungsprobe für die globale Technologieindustrie. Nachdem die Verhandlungen gescheitert sind, bereiten sich zehntausende Beschäftigte auf einen groß angelegten Arbeitsausstand vor. Die Samsung-Aktie brach daraufhin zeitweise um mehr als vier Prozent ein, während auch der südkoreanische Leitindex Kospi zweitweise über 2,5 Prozent nachgab. Die Samsung Aktie notiert dennoch über 125 Prozent im Plus seit Jahresbeginn. Die Gewerkschaft kündigte …Den vollständigen Artikel lesen
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