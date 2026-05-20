SUI Prognose vor dem Gasless-Upgrade, Wale kaufen leise, während Indikatoren warnen

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Großanleger kaufen SUI im Bereich zwischen 0,80 und 1,00 Dollar auf, während die meisten technischen Indikatoren bärische Signale senden. Die SUI Prognose steht damit vor einem ungewöhnlichen Widerspruch, denn das Smart Money akkumuliert, während der Markt zögert. Am 23. Mai soll das Gasless-Upgrade live gehen, das Transaktionen ohne SUI-Gebühren ermöglicht und damit eine der größten Einstiegshürden für neue Nutzer beseitigt. Gleichzeitig notiert SUI bei rund 1,06 Dollar und hat in der vergangenen Woche über drei Prozent verloren. Die Grayscale und Canary SUI-ETFs, die im Februar an die NYSE Arca kamen, haben das institutionelle Interesse bestätigt, aber den Kurs bisher nicht nach oben getrieben. Token-Entsperrungen von 55 Millionen SUI pro Monat belasten den Ausblick weiterhin. Zwischen Wal-Akkumulation und bärischen Charts liegt ein Signal, das die meisten Anleger übersehen.

SUI Prognose zwischen Wal-Akkumulation und bärischen Signalen

Die SUI Prognose am 18. Mai 2026 zeigt einen Token, der sich an einer technischen Kreuzung befindet. SUI notiert bei rund 1,06 Dollar mit einem Rückgang von etwa 3,7 Prozent in den letzten 24 Stunden, ausgelöst durch den breiteren Marktverkauf nach Trumps Iran-Warnung. Die Unterstützung liegt bei 1,03 Dollar, und ein Tagesschluss darunter würde die nächste Zielzone bei 0,94 Dollar aktivieren. Auf der Oberseite muss SUI die Marke von 1,16 Dollar überwinden, um eine neue Aufwärtsbewegung zu bestätigen.

Was die SUI Prognose interessant macht, ist die Diskrepanz zwischen Preisbewegung und Wallet-Aktivität. Laut Daten von CoinMarketCap kaufen Großanleger seit Mitte Mai aggressiv SUI-Token im Bereich von 0,80 bis 1,00 Dollar auf. Diese Wal-Akkumulation geschieht vor dem Gasless-Upgrade, das für die Woche ab dem 23. Mai geplant ist und Transaktionen ohne SUI-Gebühren ermöglicht. Grayscale und Canary haben im Februar 2026 SUI-ETFs an der NYSE Arca gelistet, was den Weg für institutionelle Investoren über regulierte Vehikel geöffnet hat. Am 8. Mai löste eine größere institutionelle Transaktion einen Kursanstieg von 19 Prozent aus.

Laut CoinCodex liegt die algorithmische Prognose für Ende 2026 bei nur 0,83 Dollar, was einen Rückgang von über 20 Prozent vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Die SUI Prognose hängt damit direkt davon ab, ob das Gasless-Upgrade und die institutionelle Nachfrage den Verkaufsdruck der Entsperrungen überwiegen können. Selbst im besten Szenario, in dem SUI auf 3,21 Dollar steigt, wie InvestingHaven prognostiziert, bedeutet das vom heutigen Preis aus ein Plus von rund 200 Prozent, was für einen Altcoin mit bestehender Bewertung die erwartbare Spanne darstellt.

Pepeto: Das Presale-Netzwerk eines ehemaligen Binance-Experten

Genau an dieser Grenze wird deutlich, warum Presale-Einstiege in einem Markt voller Unsicherheiten eine eigene Dynamik entwickeln. Während die SUI Prognose von Entsperrungen und Upgrade-Terminen abhängt, arbeitet ein anderes Projekt unabhängig von diesen Variablen an seiner eigenen Basis.

Frühe Teilnehmer erhalten dabei die seltenste Kombination, die der Kryptomarkt hervorbringt, denn ein ehemaliger Binance-Experte in Verbindung mit funktionierenden Börsen-Werkzeugen und einer erwarteten Binance-Listung tritt nicht öfter als einmal pro Zyklus auf.

Presale-Käufer, die über die offizielle Pepeto-Website zum Preis von 0,0000001871 Dollar eingestiegen sind, besitzen den Einstieg, von dem die Wallets im Inneren bereits wissen, dass er am Tag der Listung neu bewertet wird. Mit einem ehemaligen Binance-Experten, 420 Billionen Token und einer vollständigen SolidProof-Prüfung, die den gesamten Code verifiziert und als sicher bestätigt hat, bevor der Presale öffnete, trägt Pepeto die Energie eines Meme Coins mit den Werkzeugen eines echten Netzwerks dahinter.

Pepeto arbeitet auf entscheidende Schritte nach dem Start des Börsenhandels hin, und die erwartete Binance-Listung rückt jeden Tag näher. Dass institutionelles Geld über ETFs in Projekte wie SUI fließt, zeigt, dass die Branche Rückendeckung auf höchster Ebene genießt, und Pepeto positioniert sich genau dort, wo Meme-Coin-Energie auf echte Netzwerk-Werkzeuge trifft.

Fazit

Jede SUI Prognose und jeder Large-Cap-Ausblick trifft auf die gleiche Grenze, denn große Bewertungen verlangsamen, wie schnell der Preis wachsen kann. Pepeto befindet sich in einem völlig anderen Raum, ein funktionierendes Netzwerk zum Presale-Preis, bei dem keine Obergrenze in Sicht ist. Ein ehemaliger Binance-Experte in Verbindung mit Börsen-Werkzeugen und einer erwarteten Binance-Listung ist die seltenste Kombination im Kryptomarkt. Vor der Listung zu handeln ist der Weg, auf der richtigen Seite zu stehen, wenn der Presale-Preis verschwindet. Alle Details zum Presale finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.

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