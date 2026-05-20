Frankfurt (ots) -- Cloud-Technologie auf Basis von AWS überwacht 500 Gebäude in Frankfurt und reduziert Wasserverluste in Nichtwohngebäuden um bis zu 20 Prozent- Renaturierung und Neuanlage von Feuchtgebieten im Spessartwald zur Grundwasseranreicherung und Schaffung von Lebensräumen für bedrohte ArtenAmazon hat heute zwei Projekte zur Wasserrückführung in Deutschland angekündigt: eine neuartige Initiative zur Erkennung von Wasserlecks in Frankfurter Gebäuden sowie ein Projekt zur Wiederherstellung von Feuchtgebieten im Spessartwald. Nach Abschluss sollen beide Projekte gemeinsam jährlich mehr als 370 Millionen Liter Wasser zurückführen. In Zusammenarbeit mit Shayp (https://www.shayp.com/), einem auf der Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) aufbauenden Wassertechnologie-Scaleup, und EcoTree (https://ecotree.green/de/unternehmen), einem europäischen Naturprojektentwickler, verbinden die Initiativen moderne Technologie mit naturbasierten Lösungen. So wird die Widerstandsfähigkeit der Wasserversorgung an Standorten gestärkt, in denen Amazon Rechenzentren betreibt. Beide Projekte leisten einen Beitrag zum Ziel des Unternehmens, bis 2030 mehr Wasser an die Gemeinden zurückzuführen, als im eigenen Betrieb verbraucht wird (https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-water-positive-by-2030).Die hessische Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus erklärt: "Hessen ist eine Schlüsselregion für innovative sowie nachhaltige Rechenzentrumsentwicklung, daher stärkt das Vorhaben von AWS auch Hessen als führenden Standort. Mit unserer regionalen Rechenzentrumsagenda wollen wir unseren Status als digitales Kraftzentrum in Europa festigen und ausbauen, indem wir Wachstum, Nachhaltigkeit und technologische Stärke miteinander verbinden.""Städte stehen vor zunehmenden Herausforderungen bei der Wasserversorgung. Deshalb tragen wir Verantwortung dafür, Wasser sorgfältig einzusetzen und innovative Lösungen zu unterstützen, damit jeder Liter zählt", sagt Michael Hanisch, Head of Technology Deutschland bei AWS. "Die Projekte in Deutschland zeigen, wie Technologie und naturbasierte Lösungen helfen können, Wasser effizienter zu nutzen, Verluste zu reduzieren und diese lebenswichtige Ressource langfristig zu sichern."Urbane Wasserverluste durch Technologie reduzierenDie Initiative zum Erkennen von Leckagen in Frankfurt greift eine kritische, aber häufig übersehene Herausforderung auf: In vielen Gebäuden werden Wasserlecks nicht rechtzeitig entdeckt und können einen erheblichen Anteil des gesamten Wasserverbrauchs ausmachen. Amazon finanziert die Installation der intelligenten IoT-Überwachungstechnologie von Shayp in 500 Frankfurter Gebäuden bis 2028, ohne Kosten für Gebäudeeigentümer und Betreiber. Gebäude in diesem Projekt, darunter öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und medizinische Zentren, erhalten eine automatisierte Leckageerkennung rund um die Uhr und können so umgehend auf Wasserverschwendung reagieren.Die Installation der Shayp-Sensoren beginnt noch in diesem Jahr und soll bis 2028 abgeschlossen sein. Nach der Installation liefert jeder Sensor eine kontinuierliche Überwachung. Die Wassereinsparungen setzen sofort ein und werden voraussichtlich weit über den Installationszeitraum hinaus steigen. Die Cloud-Technologie auf Basis von AWS ermöglicht Echtzeit-Datenanalysen und eine schnelle Reaktion auf erkannte Lecks, was die Wirkung der Einsparmaßnahmen maximiert. Shayp arbeitet mit der Gebäudemanagementgruppe WISAG (https://www.wisag.de/) zusammen, um teilnehmende Gebäude zu gewinnen.Gregoire de Hemptinne, CEO von Shayp, erklärt: "Wir sind stolz, mit Amazon an diesem wegweisenden Projekt in Frankfurt zusammenzuarbeiten. Unsere AWS-gestützte Technologie wird der Stadt helfen, Wasserverschwendung um mehr als 320 Millionen Liter zu reduzieren. Das zeigt, wie Innovation drängende Umweltherausforderungen bewältigen kann."Shayp wurde 2025 für den Amazon Sustainability Accelerator (https://sell.amazon.es/en/programas/sustainability-accelerator) aus mehr als 550 Bewerbungen zu den Themen Energieeffizienz, Abfallreduzierung und Wassermanagement ausgewählt. Das belgische Unternehmen für Wassertechnologie hat bereits dazu beigetragen, weltweit mehr als 30 Milliarden Liter Wasser einzusparen, und reduziert den Wasserverbrauch von Gebäuden typischerweise um bis zu 20 Prozent. Darüber hinaus arbeitet Shayp mit Amazon an weiteren Standorten des Unternehmens in ganz Europa zusammen.Verbesserung des Wasserhaushalts nahe FrankfurtDas von EcoTree umgesetzte Projekt zur Feuchtgebietsaktivierung und Renaturierung soll die Feuchtgebiete auf 200 Hektar im Spessartwald bei Würzburg in Bayern stärken, einem Gebiet im Maineinzugsgebiet stromaufwärts von Frankfurt. Durch gezielte Erdarbeiten entstehen rund sechs Hektar neue Feuchtlebensräume. Sie sollen den Wasserfluss verlangsamen, die Rückhaltekapazität erhöhen und die Grundwasseranreicherung fördern, indem Wasser auf natürlichem Weg in den Boden zurücksickert. Nach Abschluss des Projekts Ende 2027 ist zu erwarten, dass jährlich mehr als 57 Millionen Liter Wasser zurückgeführt werden.Über die angestrebte Verbesserung des Wasserhaushalts hinaus schafft das Projekt bessere Lebensräume für bedrohte Arten wie Amphibien und den Schwarzstorch, stabilisiert Mikroklimata und sichert die Kohlenstoffspeicherung im Mischwald. Das Projekt unterstützt außerdem nationale Umweltziele gemäß dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz und der nationalen Biodiversitätsstrategie.Christian Bergius, Managing Director EcoTree Deutschland, erklärt: "Wir befinden uns in einer Ära der Wasserextreme: entweder zu viel, zu wenig oder oft zu stark verschmutzt. Das löst Dürren und Überschwemmungen aus und bedroht die Gemeinden, Ökosysteme und Unternehmen in ganz Deutschland direkt. Genau deshalb müssen wir die Wiederherstellung und Anpassung von Ökosystemen und ihrem hydrologischen Gleichgewicht beschleunigen. Wir freuen uns besonders über Amazons strategischen Beitrag zu diesem Leuchtturmprojekt."Teil globaler Führungsrolle beim WasserschutzDie Projekte sind Teil von Amazons umfassenden Initiativen zum Wasserschutz. Weltweit hat Amazon über 50 Wasserprojekte angekündigt, die voraussichtlich jährlich mehr als 21 Milliarden Liter Wasser zurückführen. Von der Leckageerkennung in städtischen Gebieten bis zur effizienteren Bewässerung in der Landwirtschaft investiert Amazon in innovative Lösungen, die dabei helfen, Wasserressourcen nachhaltiger zu bewirtschaften.Über das Wassermanagement hinaus investiert Amazon in CO2-freie Energie. Amazon ist Europas größter gewerblicher Abnehmer CO2-freier Energie, mit über 260 Projekten, die nach Fertigstellung mehr als zehn Gigawatt Kapazität liefern - genug, um rechnerisch mehr als acht Millionen europäische Haushalte jährlich zu versorgen. Im Januar 2026 unterzeichnete Amazon einen neuen Stromabnahmevertrag mit RWE über 110 Megawatt aus dem Offshore-Windpark Nordseecluster B und erweiterte damit sein wachsendes Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland. Im Rahmen des Amazon Right Now Climate Fund werden zudem 20 Miniwälder in Berlin gepflanzt, um der Stadt bei der Anpassung an steigende Temperaturen und Extremwetterlagen zu helfen. Die verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Wasser und Energie ist zentraler Bestandteil von Amazons Ansatz zum nachhaltigeren Betrieb von Rechenzentren und seines Ziels, bis 2040 CO2-neutral zu arbeiten.Pressekontakt:TEAM LEWISSjauke-Kea Hale+49 (0)89 1730 1934AWS@teamlewis.comOriginal-Content von: Amazon Web Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156462/6278482