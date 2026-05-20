© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISingapur zieht Google und OpenAI mit neuen KI-Abkommen an. OpenAI investiert mehr als 300 Millionen Singapur-Dollar in den Standort.Singapur treibt seinen Aufstieg zum globalen Zentrum für Künstliche Intelligenz weiter voran, wie CNBC berichtet. Der Stadtstaat hat neue Partnerschaften mit Google und OpenAI geschlossen. Besonders brisant: OpenAI errichtet sein erstes Labor für angewandte KI außerhalb der USA in Singapur und investiert dafür mehr als 300 Millionen Singapur-Dollar. Die Vereinbarungen wurden am Mittwoch im Rahmen der Technologiekonferenz ATxSummit vorgestellt. Laut einer gemeinsamen Erklärung von OpenAI und dem Ministerium für digitale Entwicklung und Information soll das Geld …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE