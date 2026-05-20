Silverco Mining Ltd. hat die Übernahme von Nuevo Silver Inc. erfolgreich abgeschlossen und positioniert sich damit als neuer Silberproduzent mit wachsendem Portfolio. Durch die Transaktion gehen sämtliche ausgegebenen Aktien von Nuevo in den Besitz von Silverco über, womit das Unternehmen nun vollständiger Eigentümer der La-Negra-Mine im mexikanischen Bundesstaat Querétaro ist. Die Mine, die bereits seit 2024 wieder in Betrieb ist, arbeitet derzeit bei rund 55% ihrer Kapazität und verfügt über eine lange Produktionshistorie sowie gut erschlossene geologische Strukturen.
CEO Mark Ayranto betonte, dass die Integration der Mine einen entscheidenden Schritt darstellt, um Silvercos strategisches Ziel zu erreichen: Innerhalb von drei Jahren eine Produktion von zehn Millionen Unzen Silberäquivalent zu erzielen. Neben Investitionen in Wartung und Betrieb plant das Unternehmen ein umfangreiches Explorationsprogramm von bis zu 20.000 Bohrmetern, um zusätzliche Ressourcenpotenziale zu erschließen.
Gemeinsam mit dem ebenfalls in Mexiko gelegenen Cusi-Projekt, dessen Neustart für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen ist, baut Silverco damit seine Position als aufstrebender Produzent im Silbersektor weiter aus.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
CEO Mark Ayranto betonte, dass die Integration der Mine einen entscheidenden Schritt darstellt, um Silvercos strategisches Ziel zu erreichen: Innerhalb von drei Jahren eine Produktion von zehn Millionen Unzen Silberäquivalent zu erzielen. Neben Investitionen in Wartung und Betrieb plant das Unternehmen ein umfangreiches Explorationsprogramm von bis zu 20.000 Bohrmetern, um zusätzliche Ressourcenpotenziale zu erschließen.
Gemeinsam mit dem ebenfalls in Mexiko gelegenen Cusi-Projekt, dessen Neustart für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen ist, baut Silverco damit seine Position als aufstrebender Produzent im Silbersektor weiter aus.
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