DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise April nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Apr 26 Mrz 26 Apr 26 Mrz 26 Eurozone +1,0 +1,3 +3,0 +2,6 EU +0,9 +1,1 +3,2 +2,8 Belgien +1,3 +0,3 +4,2 +2,2 Bulgarien +1,8 +1,0 +6,0 +2,8 Dänemark +0,3 0,0 +1,2 +1,0 Deutschland +0,5 +1,2 +2,9 +2,8 Estland +0,9 0,0 +3,2 +3,5 Finnland 0,0 +0,8 +2,4 +2,5 Frankreich +1,2 +1,1 +2,5 +2,0 Griechenland +1,6 +2,1 +4,6 +3,4 Irland +0,5 +1,8 +3,6 +3,6 Italien +1,6 +1,7 +2,8 +1,6 Kroatien +1,4 +1,2 +5,4 +4,6 Lettland +0,6 +1,9 +2,9 +3,4 Litauen +0,7 +1,5 +4,9 +4,4 Luxemburg +2,0 +1,8 +5,2 +3,8 Malta +3,4 +1,2 +2,5 +2,3 Niederlande +1,7 +0,8 +2,5 +2,6 Österreich +0,5 +1,1 +3,4 +3,2 Polen +0,6 +0,9 +3,4 +3,2 Portugal +1,9 +2,3 +3,3 +2,7 Rumänien +0,7 +0,9 +9,5 +9,0 Schweden -0,7 -0,7 +0,5 +1,5 Slowakei +0,5 0,0 +4,1 +3,7 Slowenien +1,8 +0,4 +3,4 +2,4 Spanien +0,7 +1,7 +3,5 +3,4 Tschechien +0,5 +0,6 +2,1 +1,5 Ungarn +0,5 +0,5 +2,6 +2,1 Zypern +2,2 +1,1 +3,0 +1,5 Island +0,6 +0,8 +4,9 +5,0 Norwegen +0,4 +0,2 +3,4 +3,6 Schweiz +0,6 +0,1 +0,5 +0,6 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
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May 20, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)
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