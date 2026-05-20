Uber schmeckt wohl die Pizza von Delivery Hero, denn vor zwei Tagen verkündete der Fahrdienst weitere signifikante Anteile an Delivery Hero gekauft zu haben. Jahrelang galt Delivery als unprofitabler Cash-Burner, doch die Narrative scheint sich zu drehen. In den Trading-Boards wird gefeiert: Wer vor drei Monaten eingestiegen ist, sitzt jetzt auf einem satten Plus von über +51%. Heißt das jetzt Feuer frei für den Aktienkurs? Ein großes Stück Pizza ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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