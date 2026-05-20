Der Nikkei fällt zeitweise unter 60.000 Punkte. Steigende Ölpreise, höhere Anleiherenditen und ein nervöser Yen belasten Tokio. Jetzt rückt auch Nvidia in den Fokus. Japans Aktienmarkt ist deutlich unter Druck geraten. Noch gestern schloss der Nikkei-Index erstmals seit 3 Wochen unter der Marke von 60.000 Zählern. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls. Belastet wurde der Markt vor allem durch steigende Ölpreise und den weltweiten Ausverkauf am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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