Die Dirr & Kollegen Versicherungsmakler GmbH schließt sich der Aventus Versicherungsmakler Augsburg AG an. Der Zusammenschluss ist Teil einer langfristigen Nachfolgeregelung. Aventus baut damit seine regionale Präsenz aus. Die Dirr & Kollegen Versicherungsmakler GmbH wird Teil der Aventus Versicherungsmakler Augsburg AG, wie die Aventus Maklergruppe bekannt gibt. Damit schließe sich ein etablierter und regional geschätzter Versicherungsmakler an. Der Zusammenschluss ist Folge einer langfristig geplanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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