Zuletzt war am Immobilienkaufmarkt eine zunehmende Dynamik zu beobachten. Dies zeigt der neue Marktaktivitätsindex von Sprengnetter und ImmoScout24. Deutlich mehr Menschen haben einen Baukredit abgeschlossen und die Nachfrage nach Kaufobjekten ist gestiegen. Im März hat die Dynamik am Kaufmarkt sprunghaft zugelegt. Merklich mehr Menschen haben einen Baukredit abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum hat sich auch die Nachfrage nach Immobilien zum Kauf bei ImmoScout24 erhöht. Die steigende Aktivität am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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