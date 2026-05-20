TRUMP Coin Prognose: Token erreicht Allzeittief bei 2,07 Dollar, was kommt als Nächstes?

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TRUMP handelt bei 2,06 Dollar und erreichte am 16. Mai sein Allzeittief von 2,07 Dollar, ein Verlust von 97 Prozent seit dem Höchststand bei 73,43 Dollar im Januar 2025. Die TRUMP Coin Prognose für 2026 steht an einem Scheideweg zwischen einem Falling-Wedge-Ausbruch und weiterem Verfall.

Das Handelsvolumen liegt bei 195 Millionen Dollar in 24 Stunden, doch der Open Interest sank von über 1 Milliarde auf 154 Millionen Dollar. Die Trump-Familie hält über 70 Prozent der Token, und 800 Millionen TRUMP bleiben bis 2028 gesperrt, was fortlaufenden Verkaufsdruck erzeugt. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Datenlage und die Prognosen der Analysten für den Token. Er zeigt, warum in derselben Phase ein Presale-Projekt über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat

TRUMP Coin Prognose auf dem Prüfstand: Allzeittief trifft auf Verkaufsdruck der Insider

Official Trump handelt bei 2,06 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 489 Millionen Dollar und einem täglichen Volumen von 195 Millionen Dollar laut CoinMarketCap. Der Token erreichte am 16. Mai sein tiefstes Niveau bei 2,07 Dollar, und der Chart zeigt ein Falling Wedge, ein Muster, das manchmal zu einer Umkehr führt. Nur 237 Millionen der insgesamt 1 Milliarde Token befinden sich im Umlauf, was bedeutet, dass 76 Prozent des Angebots noch gesperrt sind.

Das Billionaires Club Spiel startete im Mai im Apple Store und fügte einen Anwendungsfall jenseits reiner Spekulation hinzu. Doch 800 Millionen Token bleiben bei Trump-nahen Unternehmen gesperrt, was fortlaufenden Verkaufsdruck erzeugt, da die Freigaben bis 2028 weiterlaufen. Die Trump-Familie kontrolliert über 70 Prozent des Angebots laut Nansen-Daten, und Transfers an Börsen wie Binance und Coinbase wurden im März 2026 registriert.

Forbes berichtete, dass Krypto-Ventures rund 3 Milliarden Dollar zu Trumps Vermögenszuwachs beitrugen, während der CLARITY Act wegen Ethikstreitigkeiten vor Verzögerungen steht. Der Futures Open Interest sank von über 1 Milliarde Dollar auf 154 Millionen Dollar, was nachlassendes spekulatives Interesse zeigt. CoinPedia prognostiziert für 2026 eine Spanne zwischen 5 und 11,20 Dollar im Bull-Case, während DigitalCoinPrice einen Bereich von 7,26 bis 9,86 Dollar sieht.

Selbst das optimistische Ziel von 11,20 Dollar ab 2,06 Dollar bedeutet rund 5x, was einen starken Katalysator und anhaltendes Kaufinteresse erfordert. Die Aussichten hängen von politischen Schlagzeilen und dem Zeitplan der Token-Freigaben ab, beides Faktoren, die außerhalb der Kontrolle normaler Anleger liegen. Der Kontrast zwischen einem Token mit 97 Prozent Verlust und einem Presale auf Bodenniveau ist die Geschichte, die der Markt gerade erzählt.

Pepeto: Der Presale am Boden, den die TRUMP-Coin-Prognose-Suche aufdeckt

Die Suche nach der richtigen Prognose für den TRUMP Token führte zu einem Presale, der eine ganz andere Frage beantwortet, und die Wallets, die in Pepeto einsteigen, sind diejenigen, die ihn zuerst gefunden haben. Pepeto ist kein Erholungsspiel, sondern ein Einstieg auf Bodenniveau mit einem Listing-Termin in Sichtweite.

PepetoSwap betreibt eine gebührenfreie Handelsplattform über Ethereum, BNB Chain und Solana, bei der jeder Handel keine Gebühren kostet, und die Ersparnis summiert sich mit jeder Transaktion, die ein Halter durchführt. Der Risikoscanner prüft jeden Vertrag auf Warnsignale, bevor Kapital investiert wird, was bedeutet, dass Wallets eine Schutzschicht erhalten, die die meisten Meme-Coin-Käufer nie hatten.

Der Schöpfer des originalen PEPE Coin, der 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug erreichte, leitet jetzt Pepeto mit drei Produkten, die bereits live sind. SolidProof hat jede Zeile Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und den gesamten Vertrag vor dem Presale-Start verifiziert, sodass Anleger mit einer unabhängig bestätigten Sicherheitsgrundlage einsteigen können. Ein ehemaliges Binance-Teammitglied bringt Glaubwürdigkeit in einen Listing-Zeitplan, den Wallets als bestätigt behandeln.

Die Nachfrage nach dem PEPT-Token steigt mit dem Wachstum der Handelsplattform, weil jeder Handel und jeder Vertragsscan direkt über den Token läuft. Über 10 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale, ein Beweis dafür, dass Wallets die Gelegenheit erkannt haben, bevor der breite Markt Notiz nimmt. Der Einstieg liegt aktuell bei 0,0000001871 Dollar, und er endet, wenn das Listing live geht.

Die verbleibenden Presale-Token werden jeden Tag weniger, und der Preis steigt mit jeder Phase. Für jeden, dessen Suche hierher geführt hat, ist Pepeto der Einstieg, den die Daten stützen.

Fazit zur TRUMP Coin Prognose

Die TRUMP Coin Prognose wird sich mit jeder Schlagzeile weiter verschieben, doch das Fenster, das zählt, schließt sich bei Pepeto. Frühe Wallets handelten, bevor die breite Masse einen Grund hatte zu schauen, und dieser Einstieg hat ein höheres Potenzial, weil eine funktionierende Handelsplattform dahintersteht. Die offizielle Pepeto-Website verzeichnet bereits 10 Millionen Dollar von Wallets, die erkennen, was kommt. Der Presale bleibt geöffnet, bis die Listung den Preis neu bewertet.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen