DJ EZB-Kandidat Moulin: EZB muss auch Wirtschaftswachstum beachten

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage des möglichen neuen Gouverneurs der Banque de France, Emmanuel Moulin, ihr Preisstabilitätsmandat erfüllen, sollte dabei aber nicht das Wirtschaftswachstum aus den Augen verlieren. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EZB unbeschadet ihres Mandats zur Gewährleistung der Preisstabilität in einem zunehmend volatilen Umfeld in der Lage ist, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf das Wirtschaftswachstum zu berücksichtigen", sagte Moulin am Mittwoch im Finanzausschuss des französischen Senats, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Auf die Frage, ob eine Zinserhöhung im Juni - wie von Investoren erwartet - wahrscheinlich sei, erklärte er, es sei noch zu früh für eine Aussage. "Eine detaillierte Datenanalyse wird notwendig sein, um die Position des EZB-Rates zu untermauern", so Moulin, der sein Amt nur wenige Tage vor der Sitzung antreten würde. Er wäre Nachfolger von Francois Villeroy de Galhau im EZB-Rat.

Moulins geldpolitische Ansichten werden mit Spannung erwartet, da der langjährige Verbündete von Präsident Emmanuel Macron sich selten öffentlich geäußert und noch nie eine Rolle in einer Zentralbank innehatte. Der 57-Jährige bereitet sich darauf vor, die Nachfolge von Villeroy anzutreten, während die EZB darüber debattiert, ob sie die Leitzinsen in Reaktion auf den Iran-Krieg erhöhen soll. Ein solcher Schritt könnte jedoch die ohnehin fragile Wirtschaft der Eurozone gefährden.

Moulin könnte den Einzug in den EZB-Rat noch verpassen. Das französische Parlament könnte seine Ernennung blockieren, falls sich im Laufe des Mittwochs drei Fünftel der Abgeordneten in den Finanzausschüssen des Senats und der Nationalversammlung gegen ihn aussprechen sollten.

Mehrere Fraktionen haben bereits signalisiert, dass sie seine Kandidatur zu Fall bringen wollen. Sie argumentieren, es fehle ihm an Unabhängigkeit, da er Macron seit dessen Amtsantritt im Jahr 2017 als enger Berater zur Seite gestanden habe. Obwohl diese Oppositionsgruppen nicht über genügend Sitze verfügen, um die Drei-Fünftel-Hürde zu erreichen, ist das Stimmverhalten einiger Zentristen in den beiden Ausschüssen noch unklar.

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May 20, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)

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