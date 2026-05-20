Im Pilotprojekt SolarMoves haben fünf Partner ermittelt, dass ein Pkw mit viel Dachfläche in Mitteleuropa bis zu 55 Prozent seines Energiebedarfs selbst erzeugen kann. In Südeuropa sind es potenziell sogar bis zu 80 Prozent. Als besonders groß schätzt das Forschungsteam die Vorteile der Techologie im Logistiksektor ein. Seit Anfang 2024 befassen sich die niederländische Organisation TNO, das Fraunhofer ISE und die Firmen Sono Motors, IM Efficiency ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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